Что делать при большом долге за коммунальные услуги: порядок оплаты ЖКУ и списание пени news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11faceb1-b311-437b-89ce-b5a424dcb6bf/conversions/7c23250e-ff55-4dde-93cc-a320c8b7a990-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11faceb1-b311-437b-89ce-b5a424dcb6bf/conversions/7c23250e-ff55-4dde-93cc-a320c8b7a990-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11faceb1-b311-437b-89ce-b5a424dcb6bf/conversions/7c23250e-ff55-4dde-93cc-a320c8b7a990-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11faceb1-b311-437b-89ce-b5a424dcb6bf/conversions/7c23250e-ff55-4dde-93cc-a320c8b7a990-xl-___webp_1920.webp 1920w

Столкнулись с большим долгом за коммунальные услуги и не знаете, как справиться? Специалисты Центра информационных технологий Мингорисполкома рассказали, как правильно оплатить счета, избежать отключения услуг и подать заявление на списание пени, чтобы решить проблему быстро и без нервов.

Почему возникает пеня за ЖКУ и как она начисляется

Пеня начисляется в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно законодательству Беларуси, граждане обязаны вносить плату за ЖКУ ежемесячно до 25-го числа следующего месяца. Если оплата не поступает вовремя, организация, начисляющая платежи, начинает начислять пеню за каждый день просрочки. Размер пени зависит от суммы задолженности и ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, которая используется для расчета.

Пеня за просрочку коммунальных платежей начисляется в размере 0,3 % от суммы долга за каждый день просрочки. Начисление начинается с 26-го числа месяца, следующего за месяцем, за который должна быть произведена оплата. То есть за сентябрьскую неоплату пеня начисляется, начиная с 26 октября.

Как правильно оплачивать ЖКУ

Согласно белорусскому законодательству, оплата жилищно-коммунальных услуг должна производиться ежемесячно до 25-го числа. Сумма к оплате указывается в извещении, которое направляется плательщику расчетно-справочным центром (РСЦ) или другой организацией, ответственной за начисление платежей. В извещении отражается размер платы за коммунальные услуги, включая водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ, вывоз мусора и другие услуги, рассчитанные по установленным тарифам.

Где и как оплатить ЖКУ

Оплатить коммунальные услуги в Минске и других населенных пунктах Беларуси можно несколькими способами:

в банках и почтовых отделениях (через кассы или терминалы самообслуживания);

онлайн через системы ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство), мобильные приложения банков, интернет-банкинг или специализированные сервисы, такие как сайт РСЦ;

с помощью автоматических платежей (можно настроить регулярное списание средств с банковской карты для оплаты ЖКУ).

Путь для оплаты по лицевому счету через ЕРИП (г. Минск):

- Система "Расчет" (ЕРИП)

- Коммунальные платежи

- Жилищно-коммунальные услуги

- Минск

- выберите наименование коммунальной службы

- выберите наименование услуги

- введите номер лицевого счета, указанный в квитанции, показания счетчиков (при необходимости), оплатите

В мобильном приложении банка оплатить коммунальные услуги можно еще быстрее с помощью QR-кода (он находится в правом верхнем углу извещения об оплате за ЖКУ).

Для этого:

зайдите в раздел "Платежи"; выберите пункт "Оплата по QR-коду" (подтвердите разрешение на доступ мобильного приложения к камере телефона); отсканируйте QR-код приложением банка; вы тут же подпадете в нужный раздел ЕРИП по вашему лицевому счету, останется только ввести показания счетчиков (при необходимости) и оплатить.

Авансовый платеж

Если уезжаете в длительную командировку или отпуск, можно внести авансовый платеж. Он будет погашать выставленную в извещении сумму начислений за месяц. "В случае превышения внесенной плательщиком жилищно-коммунальных услуг платы над фактически предоставленными объемами жилищно-коммунальных услуг излишне перечисленные средства зачисляются в счет будущих платежей", - пояснили в ЦИТ Мингорисполкома.

Чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно сообщить в РСЦ о вашем намерении внести авансовый платеж и уточнить его примерную сумму.

Что делать при возникновении задолженности

Если не оплатить коммунальные услуги вовремя, возникает задолженность, на которую начисляется пеня. При длительной неуплате организация, предоставляющая ЖКУ, может инициировать взыскание задолженности через суд или приостановить предоставление некоторых услуг (например, отключить горячую воду или перекрыть канализацию).

Однако если в жилом помещении зарегистрированы несколько собственников с раздельными лицевыми счетами, отключение услуг возможно только при наличии задолженности по всем счетам, связанным с помещением, либо при подтверждении, что должник фактически не проживает в квартире.

Как погасить долг

Если у вас образовался большой долг за коммунальные услуги, первым шагом будет полное погашение основного долга.

Для этого нужно:

получить актуальный счет в РСЦ или через систему ЕРИП, чтобы узнать точную сумму задолженности; внести оплату удобным способом (в кассе, через терминал или онлайн); сохранить квитанции об оплате, чтобы подтвердить факт погашения долга.

Если задолженность слишком большая, можно обратиться в РСЦ с просьбой о рассрочке платежа. В некоторых случаях организация может предложить график погашения долга.

Можно ли списать пеню за задолженность?

В определенных случаях пеню по задолженности за ЖКУ могут списать. Это регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.01.2007 № 2. Рассмотрим порядок действий.

Условия списания пени

"Согласно пункту 2 указанного постановления, списание пени производится по решениям городских, районных исполнительных комитетов, администраций районов г. Минска, согласованным с облисполкомами и Минским горисполкомом, при условии выплаты основного долга", - отметили в ЦИТ Мингорисполкома.

Основаниями для списания могут быть:

тяжелое материальное положение;

трудная жизненная ситуация (болезнь, потеря работы, другие уважительные причины).

Процедура списания пени

1. Погашение основного долга. Убедитесь, что задолженность по ЖКУ полностью оплачена.

2. Подача заявления. Обратитесь в РСЦ или организацию, начисляющую платежи, с заявлением в произвольной форме, в котором укажите причины возникновения долга (например, временная нетрудоспособность или финансовые трудности).

3. Предоставление документов. Приложите справки о доходах, имущественном положении или другие документы, подтверждающие тяжелую жизненную ситуацию. Если вы не предоставите их самостоятельно, РСЦ может запросить их у соответствующих органов.

4. Обследование жилищных условий. В течение семи дней после подачи заявления РСЦ проводит обследование жилищных условий и составляет акт, который утверждается руководителем организации.

5. Ожидание решения. Исполком рассматривает заявление в течение 20 дней и принимает решение о списании пени или отказе.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Оцениваются уважительность причин задолженности, финансовое положение заявителя и членов его семьи. Например, списание пени возможно, если долг возник из-за длительной болезни, потери работы или других обстоятельств, которые помешали своевременной оплате.

Перерасчет платы за ЖКУ

Если вы временно отсутствовали (например, находились в командировке или отпуске), можете запросить перерасчет платы за некоторые коммунальные услуги (водоснабжение, вывоз мусора).

Для этого необходимо подать заявление в РСЦ и предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие (например, копию командировочного удостоверения или билетов).

ВАЖНО! Перерасчет производится только за услуги, которые зависят от фактического потребления (вывоз ТКО, холодное и горячее водоснабжение, канализация, газоснабжение, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифтов).

______________________________________________________

Чтобы избежать начисления пени и других возможных проблем, оплачивайте жилищно-коммунальные услуги вовремя. Если задолженность все же возникла, постарайтесь как можно скорее ее погасить. А если вдруг попали в трудную жизненную ситуацию, вы уже знаете, как подать заявление на списание пени, предоставив все необходимые документы.