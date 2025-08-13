3.72 BYN
Что изменится для владельцев электросамокатов и электровелосипедов с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября в Беларуси вступают в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). О том, какие новации ждут владельцев средств персональной мобильности (СПМ), подробно рассказываем в нашем материале.
Так, уточняется само понятие "средство персональной мобильности". Согласно документу, СПМ - устройство с электродвигателем, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для движения одного человека.
Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности (электросамокатах, электровелосипедах, гироскутерах, моноколесах, сегвеях, электроскутерах и т.п.), приравниваются к велосипедистам, поэтому они обязаны спешиваться перед пересечением проезжей части.
Не спешиваться можно лишь в двух случаях: если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров, а также при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части, когда это допускается правилами.
Водителям СПМ запрещено:
- двигаться в пешеходной зоне;
- двигаться по тротуару, если масса СПМ превышает 35 кг;
- оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.
И еще один важный момент: транспортное средство, которое развивает скорость более 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом. А это уже совсем другая история.
Во-первых, чтобы им управлять, потребуются водительские права соответствующей категории - АМ или А1. Во-вторых, такое средство передвижения нужно регистрировать в ГАИ. Сделать это можно в упрощенном порядке, который будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Электровелосипеды с мощностью двигателя до 250 Вт и скоростью до 25 км/ч приравниваются к обычным велосипедам. Для управления ими не требуются права, и они могут двигаться по велодорожкам, тротуарам и обочинам. Электровелосипеды с мощностью двигателя свыше 250 Вт или скоростью более 25 км/ч относятся к категории мопедов и требуют наличия водительского удостоверения соответствующей категории.
Для оформления электронного паспорта владельцам необходимо предоставить свое средство передвижения в испытательную лабораторию (список уполномоченных лабораторий планируют утвердить к 25 августа). Если по результатам оценки оно будет соответствовать требованиям техрегламента ТС "О безопасности колесных транспортных средств", на такое транспортное средство будет оформлен электронный паспорт для дальнейшей регистрации механического транспортного средства в ГАИ.
Моноколесо не является транспортным средством, так как не отвечает требованиям, предъявляемым к данному типу средств передвижения.
Какие документы необходимо подать в лабораторию:
- заявление с указанием того, что устройство было приобретено до 1 сентября 2025 года;
- технические документы на СПМ (если таких документов нет, эксперты определят, относится ли СПМ к тому или иному механическому транспортному средству).
Как отметили в ГАИ, стоимость административной процедуры по постановке данных ТС на учет составит 2 базовые величины. Что касается стоимости процедуры оценки соответствия для электромопеда или электромотоцикла, который ранее относился к СПМ, то она еще прорабатывается и будет складываться из затраченного на проведение испытаний времени. "Мы понимаем, что для граждан это очень важный вопрос и надеемся, что стоимость будет максимально низкая", - отметил заместитель директора филиала НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" - заведующий отраслевой лабораторией по исследованиям и испытаниям автокомпонентов и мобильных машин Сергей Мамай.
Без регистрации на таких транспортных средствах можно будет передвигаться только на дорогах без усовершенствованного покрытия, исключительно в светлое время суток по обочине (при ее отсутствии - по проезжей части дороги не далее 1 м от правого края). Но при этом обязательным остается наличие водительского удостоверения соответствующей категории.
К 25 августа на сайте Госстандарта появится памятка, с помощью которой владелец сможет самостоятельно определить, к какому типу относится его транспортное средство и необходимо ли обращаться за оценкой его соответствия в соответствующие организации. Также будет организована работа специальных центров Госстандарта в регионах, там будут разъяснять в каждом отдельном случае, какие действия необходимо проводить с данным транспортным средством.