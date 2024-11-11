Что изменится в работе пассажирского транспорта в новогоднюю ночь. Расскажем все подробно

В Минске в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, будет организована работа общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Для удобства жителей и гостей столицы с 00.00 до 5.00 будет задействовано более 40 маршрутов наземного пассажирского транспорта. При этом некоторые изменения коснутся отдельных маршрутов. Так, отменяется движение автобусов №№83э, 76э, 114с и 151с, а количество машин на маршрутах №130 и №140 будет сокращено. В то же время маршрут №134с продолжит работу.

В первый день 2025 года из-за снижения пассажиропотока с 6.00 до 14.00 не будут курсировать автобусы №51 и №71, а также троллейбусы маршрута №60. С 6.00 до 10.00 временно прекратят движение автобусы №60 и №194с, троллейбусы №47 и №51, а также трамвай №4. С 8.00 до 11.00 будет приостановлено движение автобусов №119с. Полностью отменяется работа маршрутов №№66, 79 и 94с.

Работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена до 4.00. Исключением станут станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига", которые будут открыты до 4.15. Интервал движения поездов с 00.00 до 4.00 составит 6 минут на Московской и Автозаводской линиях, а на Зеленолужской линии - 8 минут.

Столичный метрополитен 31 декабря будет работать по графику пятницы, а в праздничные дни 1, 2, 4, 5, 6 и 7 января - по расписанию выходного дня.