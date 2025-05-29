Что нового Беларусь может предложить ЕАЭС, рассказала аналитик БИСИ

ЕАЭС исполняется 11 лет. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия за это время создали успешную и состоятельную интеграционную модель.

2025-й - год председательства Беларуси в организации.

Что нового наша страна может предложить для организации, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

По ее словам, необходимо обратить больше внимания на некоторые аспекты. "Нельзя постоянно в организацию вносить что-то новое. Нужно актуализировать, акцентировать внимание на каких-то направлениях, которые очень важны. Лукашенко Александр Григорьевич предложил 9 направлений развития. Что сегодня важно? Можно выделить три аспекта: логистика (это для всех стран объединяющая тема), цифровизация и промышленная кооперация. Мы не должны дублировать друг друга", - отметила аналитик.

Также она добавила: если мы хотим создавать конкурентоспособную промышленную продукцию, то для того, чтобы двигаться дальше, необходимо идти по пути промышленной кооперации и четко определять, что где производится.

"Логистика переформатируется сегодня во всем мире. А мы находимся на перекрестке вообще всех дорог. Я говорю не о Беларуси, а о Евразийском экономическом союзе. Если мы посмотрим на внимание, которое уделяется со стороны других государств - Центральной Америки, Латинской Америки, все обращают свой взор сюда, потому что здесь реализуется, кроме ЕС, еще одна очень важная интеграционная инициатива - "Пояс и путь" Китая. В Азии очень много партнеров, которые заинтересованы. Поэтому именно эти направления - логистика и цифровизация - для граждан; для того, чтобы максимально упростить все процедуры. Вот в этом направлении мы и движемся", - подытожила Ольга Лазоркина.