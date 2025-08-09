Что привлекло внимание экспертов в интервью Лукашенко журналу Time

"Я бы хотел акцентировать ваше внимание на то, каким это было интервью с точки зрения работы журналиста. На мой взгляд, говорить о профессионализме достаточно тяжело. Это опять была попытка западного журналиста, приехавшего с такой закатанной губой, с фигой в кармане в Беларусь. У нас огромное количество таких западных журналистов. Пасутся в Москве, они приезжают и пытаются каким-то образом задеть наших лидеров, а наши лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, как мы видим, открыты западным журналистам. Александр Григорьевич регулярно дает интервью западной прессе. Владимир Путин на большой пресс-конференции спокойно, открыто отвечает всем этим товарищам. Но они приезжают сюда уже вот с этой фигой в кармане. Они пытаются поддеть, они задают одни и те же и очень странные местами, даже глупые вопросы. Они продолжают, даже глядя президенту в глаза, распространять фейки".