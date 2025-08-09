3.71 BYN
Что привлекло внимание экспертов в интервью Лукашенко журналу Time
Откровенный диалог во время интервью Президента Беларуси корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру свидетельствует об открытости страны и готовности говорить на любые острые темы, а вот подход западной прессы вызывает опасения. Мнение экспертов.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия):
"Я бы хотел акцентировать ваше внимание на то, каким это было интервью с точки зрения работы журналиста. На мой взгляд, говорить о профессионализме достаточно тяжело. Это опять была попытка западного журналиста, приехавшего с такой закатанной губой, с фигой в кармане в Беларусь. У нас огромное количество таких западных журналистов. Пасутся в Москве, они приезжают и пытаются каким-то образом задеть наших лидеров, а наши лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко, как мы видим, открыты западным журналистам. Александр Григорьевич регулярно дает интервью западной прессе. Владимир Путин на большой пресс-конференции спокойно, открыто отвечает всем этим товарищам. Но они приезжают сюда уже вот с этой фигой в кармане. Они пытаются поддеть, они задают одни и те же и очень странные местами, даже глупые вопросы. Они продолжают, даже глядя президенту в глаза, распространять фейки".
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:
"Александр Григорьевич, называя вещи своими именами, дал ясно понять всем, без исключения всем, кто ознакомится с этим интервью, что на самом деле по факту происходит. Т.е. сегодня мы еще раз можем сказать с вами, что Беларусь продолжает развиваться. Беларусь, оставаясь суверенным государством, независимой республикой, продолжает развивать свои тесные, дружеские и братские отношения с Россией.
Эксперт отметил, что при этом Беларусь выступает за то, чтобы отношения с европейскими странами все-таки вышли на какой-то конструктив. "Минск со своей стороны делает абсолютно все возможное, чтобы, скажем так, не скатиться в какую-то там катастрофу", - считает он.