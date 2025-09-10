"Премьеропад" во Франции продолжается. Не успел уйти Борнье в отставку, вслед за ним уходит Байру, сейчас утвердили Лекорню. Что происходит с Пятой Республикой, обсудили с завкафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Александром Маркевичем.

Две акции протеста пройдут 10 сентября в стране, 18 сентября профсоюзы готовят масштабную акцию - это свидетельствует о качестве той политики, которую проводит в первую очередь французский президент Эммануэль Макрон.

"Его амбиции распространяются далеко за пределы Франции. Он позиционирует себя как лидера Европы, собирает желающих, активно участвует в разрешении кризиса, но подливает только бензина в огонь. В своей стране Макрон не может осуществить элементарное качественное управление", - отметил эксперт.

Макрону нужно готовить подстилочку для своего преемника, потому что если придут левые или правые, возникнет много вопросов.

"Если не будет защищена преемственность в политике, сразу возникнут вопросы: как так оказалось, что внешний долг Франции достиг серьезных объемов, дефицит бюджета уже долгие годы превышает установленные в Европейском союзе 3 %; как получилось, что французы беднеют?" - сказал Александр Маркевич.

Госдолг Франции достиг 3,3 трлн евро - шокирующие цифры. Правительство в стране назначается, но не учитываются французские реалии.