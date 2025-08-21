3.70 BYN
Что сейчас выпускают на предприятии "Мотовелозавод" - 21 августа в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
Мотовелозавод делает ставку на разработку и выпуск электротранспорта. Уже запущен участок по тестированию и сборке литиевых аккумуляторных батарей. Из последних разработок - электромотовелосипед. Сейчас он проходит испытания.
Примечательно, что в 2025 году Мотовелозавод отпразднует 80-летний юбилей. В истории предприятия были разные полосы: и черные, и белые.
Что сейчас выпускают на легендарном предприятии и сколько в мотовелотехнике белорусского? Смотрите в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля. 21 августа в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте News.by и мультимедийном портале "Видео.бел".