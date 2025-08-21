Что сейчас выпускают на предприятии "Мотовелозавод" - 21 августа в проекте "На контроле Президента"

Мотовелозавод делает ставку на разработку и выпуск электротранспорта. Уже запущен участок по тестированию и сборке литиевых аккумуляторных батарей. Из последних разработок - электромотовелосипед. Сейчас он проходит испытания.

Примечательно, что в 2025 году Мотовелозавод отпразднует 80-летний юбилей. В истории предприятия были разные полосы: и черные, и белые.