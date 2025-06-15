3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Что такое готовый рацион и почему белорусы полюбили заказывать еду
За первые 4 месяца 2025 года жители Беларуси потратили в магазинах, кафе и ресторанах на 10 % больше, чем за такой же период 2024 года
Белорусы стали зарабатывать больше. Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 12 % за I квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
А где доходы, там и новые расходы. По данным Белстата, наблюдается существенный рост потребительских расходов на общественное питание.
Изменился и подход к потреблению: все чаще мы отходим от плиты и нажимаем кнопку "заказать".
Заказать нельзя приготовить - запятые в предложении, пожалуй, каждый расставит для себя сам. Как в самом извечном гастрономическом вопросе: курица или рыба. Похоже, что в гастроспорах у белорусов появился новенький: ведь за первые 4 месяца 2025 года жители Беларуси потратили в магазинах, кафе и ресторанах на 10 % больше, чем за такой же период 2024 года.
Много лет в магазины было принято приходить за продуктами, чтобы готовить дома. Потом супермаркеты стали отводить место для собственной кулинарии. Последние годы отделы с готовой едой в торговых объектах заняли еще больше пространства. Но потенциал у этой истории не исчерпан, рост рынка готовой еды - это общемировая тенденция. Скидки, промокоды и кулинарные новинки вынуждают отказываться от вчерашних пюре с котлетками и заказывать готовые блюда снова и снова. Как считать еду, если готовишь на компанию? Как считать блюда из кафе? Какая система питания подходит тебе, а какая нет? Нам ответил специалист.
Мария Морозевич, нутрициолог:
"Готовый рацион - это в первую очередь удобно для тех, у кого нет времени или понимания того, как нужно выстраивать свое питание самостоятельно. Также это может быть хорошим примером того, как должны выглядеть сбалансированные и здоровые тарелки. Но у них, к сожалению, есть важный минус - они не учитывают индивидуальные особенности каждого человека. Они у нас, уж поверьте, у всех абсолютно разные. Это и физическая активность, и аппетит, и вкусовые предпочтения. Также калорийность 900-1200 калорий - это ниже базовой потребности организма каждого человека. Исследования доказывают, что минимум 1400-1500 калорий - это только на потребность организма без учета физической активности. То есть калораж меньше - это стресс для тела. Поэтому важно выбирать питание не только с точки зрения экономии времени, но и выбирать то питание, которое будет поддерживать организм, помогать быть здоровыми и активными".
Все мы мечтаем с того самого "понедельника" начать новую жизнь, записаться в зал и считать калории. Этот вечный вопрос: что бы такого съесть, чтобы похудеть и не остаться голодным. Кажется, готовые коробочки решают эту задачу. Каждое блюдо четко расписано по КБЖУ и граммовкам. Как раз от них зависит цена: самый легкий рацион для худеющих на 900 килокалорий будет самым дешевым, а на 3000 для набирающих - соответственно самым дорогим.
Ахмет Шапицов, фитнес-тренер, консультант по питанию:
"Если мы берем среднестатистического человека, то я рекомендую не подсчитывать калории первое время. Нужно сначала изучить понятие правильной тарелки. В каждом приеме пищи должны быть белки, жиры, углеводы. На завтрак белки, жиры, углеводы. На обед белки, углеводы и на ужин только белки с овощами, с клетчаткой. Если человек в обед углеводы не поест, скорее всего, к вечеру у него будет срыв, и он закажет либо пиццу, либо суши. Белкам помогает усваиваться клетчатка - это рукола, шпинат, капуста, огурцы, помидоры, перцы. Я всем рекомендую питаться минимум 2000 калорий, потому что у человека мозговая активность. Он в любом случае где-то ходит, прыгает и так далее. В любом случае есть дефицит".
В настоящее время в белорусском ритейле происходят определенные трансформации как в ассортименте готовой еды, так и в ее размещении. В частности, наблюдается постепенный переход от классической кулинарии в сторону более современных форматов.
Доставкой готовых блюд чаще пользуется поколение зумеров. Им сейчас около 20 лет, они чаще не обременены семьей и детьми, а готовить для одного - это все-таки определенный навык.
Наталья Чайковская, блогер:
"Учитывая то, что у меня довольно активная общественная деятельность, работа, учеба, не всегда хватает времени для того, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин, поэтому доставка питания спасает меня в таких ситуациях. И по стоимости хочу сказать, что это довольно выгодно. Т.е., если пересчитать продукты, купленные в магазине, и доставку питания, получается примерно одно и то же".
Егор Скепко, блогер:
"Мне как человеку, который увлекается спортом на профессиональной основе, ходит в зал, в бассейн и так далее, очень важно следить за питанием. В том числе считать калории, белки, жиры и углеводы, делаю это на постоянной основе. Собираю с собой еду всегда по нормам. Конечно, доставка - это очень простой вариант, когда ты не хочешь, условно, запариваться, но в любом случае мы не знаем, что могут продать под видом, собственно, этой доставки, сколько на самом деле там будет энергетическая ценность, которую нам предлагают. Поэтому я считаю, что это выбор каждого, но в любом случае я даю предпочтение именно самостоятельному выбору еды и сбору, собственно, питания".
Если котлета по-киевски и сельдь под шубой хорошо востребованы у покупателей среднего и старшего возраста, то у представителей нового поколения свои любимчики, свои герои продаж. Опросы показали, что поколения Z и Альфа умеют приготовить максимум 7 блюд (и это если с мамой и бабушкой повезло). Им проще выбрать готовую еду в магазине или заказать онлайн. Хотя здесь, конечно, что поел, что радио послушал.
Ахмет Шапицов, фитнес-тренер, консультант по питанию:
"Шаурма - это самый сбалансированный прием пищи. Лаваш - это углеводы, курица или говядина - это белки. Соответственно, наверное, жиров там не будет. Никто с авокадо не ест шаурму. Но это очень хороший сбалансированный прием пищи. Единственное, чтобы она была не такая калорийная, нам нужно убрать оттуда все соусы".
Из неочевидных причин рост рынка готовой еды связан с ускорением темпа жизни людей и меняющимися пищевыми привычками, меньшим риском спонтанных покупок ненужных продуктов, популярностью работы на дому, как не парадоксально, из-за сокращения площадей квартир (это квартиры-студии, где очень маленькие кухни, они не рассчитаны на то, чтобы готовить часто и много). Неудивительно, что делегирование этого пункта ежедневной рутины выглядит заманчиво, особенно в такие бешеные недели, как перед Новым годом или во время сдачи важных проектов
Мария Морозевич, нутрициолог:
"Три важных пункта о здоровом питании, которые советую знать каждому. Первое - это соблюдать баланс нутриентов: белков, жиров, углеводов, клетчатки в каждый прием пищи и каждый день. Второе - это использовать принцип не ограничить, а добавить. Подумать, как я могу разнообразить свой рацион. И третье, но не менее важное, это работать со своим пищевым поведением, потому что здесь хранится ключ к здоровым привычкам".
Реальные доходы населения в I квартале этого года выросли на 12 %. Белорусы тратят значительную часть своих доходов на питание и рестораны. В среднем каждый житель страны тратил в день 28,3 рубля на питание в торговых объектах и заведениях общепита. Главное помнить, что есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. Питаться - это необходимость, но разумно питаться - это искусство.