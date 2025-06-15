Что такое готовый рацион и почему белорусы полюбили заказывать еду

За первые 4 месяца 2025 года жители Беларуси потратили в магазинах, кафе и ресторанах на 10 % больше, чем за такой же период 2024 года

Белорусы стали зарабатывать больше. Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 12 % за I квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

А где доходы, там и новые расходы. По данным Белстата, наблюдается существенный рост потребительских расходов на общественное питание.

Изменился и подход к потреблению: все чаще мы отходим от плиты и нажимаем кнопку "заказать".

Заказать нельзя приготовить - запятые в предложении, пожалуй, каждый расставит для себя сам. Как в самом извечном гастрономическом вопросе: курица или рыба. Похоже, что в гастроспорах у белорусов появился новенький: ведь за первые 4 месяца 2025 года жители Беларуси потратили в магазинах, кафе и ресторанах на 10 % больше, чем за такой же период 2024 года.

Много лет в магазины было принято приходить за продуктами, чтобы готовить дома. Потом супермаркеты стали отводить место для собственной кулинарии. Последние годы отделы с готовой едой в торговых объектах заняли еще больше пространства. Но потенциал у этой истории не исчерпан, рост рынка готовой еды - это общемировая тенденция. Скидки, промокоды и кулинарные новинки вынуждают отказываться от вчерашних пюре с котлетками и заказывать готовые блюда снова и снова. Как считать еду, если готовишь на компанию? Как считать блюда из кафе? Какая система питания подходит тебе, а какая нет? Нам ответил специалист.

Мария Морозевич, нутрициолог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee78b7a-daf5-40b3-84c9-38f2e9374721/conversions/164691fe-431b-48c5-90ee-1c6787b1166b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee78b7a-daf5-40b3-84c9-38f2e9374721/conversions/164691fe-431b-48c5-90ee-1c6787b1166b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee78b7a-daf5-40b3-84c9-38f2e9374721/conversions/164691fe-431b-48c5-90ee-1c6787b1166b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee78b7a-daf5-40b3-84c9-38f2e9374721/conversions/164691fe-431b-48c5-90ee-1c6787b1166b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Морозевич, нутрициолог:

"Готовый рацион - это в первую очередь удобно для тех, у кого нет времени или понимания того, как нужно выстраивать свое питание самостоятельно. Также это может быть хорошим примером того, как должны выглядеть сбалансированные и здоровые тарелки. Но у них, к сожалению, есть важный минус - они не учитывают индивидуальные особенности каждого человека. Они у нас, уж поверьте, у всех абсолютно разные. Это и физическая активность, и аппетит, и вкусовые предпочтения. Также калорийность 900-1200 калорий - это ниже базовой потребности организма каждого человека. Исследования доказывают, что минимум 1400-1500 калорий - это только на потребность организма без учета физической активности. То есть калораж меньше - это стресс для тела. Поэтому важно выбирать питание не только с точки зрения экономии времени, но и выбирать то питание, которое будет поддерживать организм, помогать быть здоровыми и активными".

Все мы мечтаем с того самого "понедельника" начать новую жизнь, записаться в зал и считать калории. Этот вечный вопрос: что бы такого съесть, чтобы похудеть и не остаться голодным. Кажется, готовые коробочки решают эту задачу. Каждое блюдо четко расписано по КБЖУ и граммовкам. Как раз от них зависит цена: самый легкий рацион для худеющих на 900 килокалорий будет самым дешевым, а на 3000 для набирающих - соответственно самым дорогим.

Ахмет Шапицов, фитнес-тренер, консультант по питанию:

"Если мы берем среднестатистического человека, то я рекомендую не подсчитывать калории первое время. Нужно сначала изучить понятие правильной тарелки. В каждом приеме пищи должны быть белки, жиры, углеводы. На завтрак белки, жиры, углеводы. На обед белки, углеводы и на ужин только белки с овощами, с клетчаткой. Если человек в обед углеводы не поест, скорее всего, к вечеру у него будет срыв, и он закажет либо пиццу, либо суши. Белкам помогает усваиваться клетчатка - это рукола, шпинат, капуста, огурцы, помидоры, перцы. Я всем рекомендую питаться минимум 2000 калорий, потому что у человека мозговая активность. Он в любом случае где-то ходит, прыгает и так далее. В любом случае есть дефицит".

Еда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e227d22-dca5-4136-b651-285d2aafadf8/conversions/e97fd8ca-a624-49c7-a089-6f929f9a7eb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e227d22-dca5-4136-b651-285d2aafadf8/conversions/e97fd8ca-a624-49c7-a089-6f929f9a7eb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e227d22-dca5-4136-b651-285d2aafadf8/conversions/e97fd8ca-a624-49c7-a089-6f929f9a7eb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e227d22-dca5-4136-b651-285d2aafadf8/conversions/e97fd8ca-a624-49c7-a089-6f929f9a7eb4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В настоящее время в белорусском ритейле происходят определенные трансформации как в ассортименте готовой еды, так и в ее размещении. В частности, наблюдается постепенный переход от классической кулинарии в сторону более современных форматов.

Доставкой готовых блюд чаще пользуется поколение зумеров. Им сейчас около 20 лет, они чаще не обременены семьей и детьми, а готовить для одного - это все-таки определенный навык.

Наталья Чайковская, блогер:

"Учитывая то, что у меня довольно активная общественная деятельность, работа, учеба, не всегда хватает времени для того, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин, поэтому доставка питания спасает меня в таких ситуациях. И по стоимости хочу сказать, что это довольно выгодно. Т.е., если пересчитать продукты, купленные в магазине, и доставку питания, получается примерно одно и то же".

Егор Скепко, блогер:

"Мне как человеку, который увлекается спортом на профессиональной основе, ходит в зал, в бассейн и так далее, очень важно следить за питанием. В том числе считать калории, белки, жиры и углеводы, делаю это на постоянной основе. Собираю с собой еду всегда по нормам. Конечно, доставка - это очень простой вариант, когда ты не хочешь, условно, запариваться, но в любом случае мы не знаем, что могут продать под видом, собственно, этой доставки, сколько на самом деле там будет энергетическая ценность, которую нам предлагают. Поэтому я считаю, что это выбор каждого, но в любом случае я даю предпочтение именно самостоятельному выбору еды и сбору, собственно, питания".

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Если котлета по-киевски и сельдь под шубой хорошо востребованы у покупателей среднего и старшего возраста, то у представителей нового поколения свои любимчики, свои герои продаж. Опросы показали, что поколения Z и Альфа умеют приготовить максимум 7 блюд (и это если с мамой и бабушкой повезло). Им проще выбрать готовую еду в магазине или заказать онлайн. Хотя здесь, конечно, что поел, что радио послушал.

Ахмет Шапицов, фитнес-тренер, консультант по питанию:

"Шаурма - это самый сбалансированный прием пищи. Лаваш - это углеводы, курица или говядина - это белки. Соответственно, наверное, жиров там не будет. Никто с авокадо не ест шаурму. Но это очень хороший сбалансированный прием пищи. Единственное, чтобы она была не такая калорийная, нам нужно убрать оттуда все соусы".

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Из неочевидных причин рост рынка готовой еды связан с ускорением темпа жизни людей и меняющимися пищевыми привычками, меньшим риском спонтанных покупок ненужных продуктов, популярностью работы на дому, как не парадоксально, из-за сокращения площадей квартир (это квартиры-студии, где очень маленькие кухни, они не рассчитаны на то, чтобы готовить часто и много). Неудивительно, что делегирование этого пункта ежедневной рутины выглядит заманчиво, особенно в такие бешеные недели, как перед Новым годом или во время сдачи важных проектов

Мария Морозевич, нутрициолог:

"Три важных пункта о здоровом питании, которые советую знать каждому. Первое - это соблюдать баланс нутриентов: белков, жиров, углеводов, клетчатки в каждый прием пищи и каждый день. Второе - это использовать принцип не ограничить, а добавить. Подумать, как я могу разнообразить свой рацион. И третье, но не менее важное, это работать со своим пищевым поведением, потому что здесь хранится ключ к здоровым привычкам".