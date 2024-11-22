"Чтобы поверили в чудо" - к приемным детям в новогодние праздники особое внимание

Сергей Ковалев и Наталья Щеглова не первый год в роли замещающих родителей, на попечении 9 приемных детей. 2 из них - с ограниченными возможностями. Но это не помеха для построения крепкой семьи, совсем наоборот - забота друг о друге помогает стать ближе. Этому учат и своих детей. А еще труду, помогают социализироваться в обществе, прививают уважение к родному краю.

Во время новогодних праздников вся приемная семья собирается вместе, рассказывают родители-воспитатели Наталья Щеглова и Сергей Ковалев.

"Мы Новый год ждем, потому что вся семья за одним столом. Приезжают дети, которые уже совершеннолетние, ушли от нас. Они где-то учатся, но все приезжают к нам, - отметили они. - Дети всем обеспечены, и одеты, и обуты, и питание, и досуг, и игры. Государство большую оказывает помощь".

Украсить дом, нарядить елку, подготовить подарки, продумать меню на новогодний стол, испечь фирменное печенье с корицей и имбирем. Предпраздничные хлопоты детям в радость, как и самим родителям.

Сказка, способная растопить сердце каждого от мала до велика. Сегодня не нужны анонсы и призывы. Белорусы знают, что есть акция "Наши дети" и им помогают. Конечно, самое главное для деток - это вера в чудо и сладкий подарок. Но взрослые всегда привозят куда больше.

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"Подарили крутую блютуз-колонку, рассказал председатель КГК Гомельской области Алексей Игликов. - Естественно, мячи, другой спортивный инвентарь, канцелярские товары, сладкие наборы. Чувствуем отклик у детей, в принципе в этом и есть эта цель - чтобы маленькие дети поверили в чудо, чтобы ни один ребенок не остался без внимания".

Более прагматично подходит начальник УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области Артем Дунько и планирует, что кто-то из ребят пополнит силовые структуры.

Он рассказал, что вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приходят поздравлять детишек. "Лично хотим пообщаться с каждым ребенком, услышать, что ему сейчас важно, интересно. Может, по профессии он выберет силовые структуры, военные структуры и в последующем пополнит ряды защитников Отечества. Вот даже сегодня есть пример, когда девочка, что примечательно, обратилась к нам с такой просьбой - помочь ей в выборе профессии. Желает связать свою жизнь со службой в органах".