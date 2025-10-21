Чуприс: После ревизии законодательства за 9 месяцев 2025 года более 60 тыс. актов утратили силу

Законы, понятные людям, прозрачные и компактные. Президент внес в парламент законопроект "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности". Поручение о его подготовке глава государства дал по итогам проведенной ранее масштабной ревизии законодательства.



Работа над документом велась практически год. Ключевые новации направлены на обеспечение качества законодательства. Непосредственная разработка осуществлялась Национальным центром правовой информации при участии Администрации Президента, Совета министров, двух палат парламента, Верховного суда и Генпрокуратуры, а также иных органов. Использованы предложения, которые поступили от 66 ведомств, также зарубежный опыт и научные наработки.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Основные задачи - это, конечно, понятность, четкость нашего законодательства, системность, прозрачность, доступность. Это все то, что предъявляется к законодательству, которое, в общем-то, должно быть адресовано людям и должно работать в пользу людей. Одно из первых ноу-хау - это то, что реализовано в законе, необходимость проведения систематической ревизии или инвентаризации, можно другими словами сказать, законодательства на плановой основе. Законы и указы Президента должны пересматриваться раз в 5 лет. Что касается подзаконных актов, соответственно они должны подвергаться ревизии раз в 3 года, если речь идет о постановлениях Совета министров и решениях местных органов. Что касается ведомственных актов, то раз в год. Таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность. С другой стороны, было требование главы государства о том, что процесс подготовки самих документов должен быть более простым, чтобы он не занимал много времени. И такие решения тоже реализованы в законе".

Как рассказала в интервью "Первому информационному" замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс, по поручению главы государства результаты ревизии с его указаниями были направлены в Совет министров для отработки. И уже можно сказать, что итоги годовой работы системы госорганов впечатляют.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

"Замечательные результаты мы наблюдаем, потому что за 9 месяцев нашей совместной ревизии и в исполнение поручений главы государства уже более 60 тыс. актов признаны утратившими силу. Большинство из них, конечно, это акты местных органов, но Совмин провел огромную работу. Если мы говорили о 8 тыс., то, собственно, практически все из них они проревизировали. И 8 тыс. только признаны утратившими силу различными способами. Что-то интегрировано в другое законодательство, т.е. вычищено фактически. Т.е. работа проведена колоссальная", - отметила Ольга Чуприс.