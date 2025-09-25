Белорусская молодежь, уехав за границу, приобретает жизненный опыт и стремится вернуться домой. Но если одни могут это сделать спокойно, ко вторым возникают вопросы у правоохранителей.



Так, совсем недавно Комиссия при Генпрокуратуре рассмотрела обращение молодого человека, который в 2022 году бежал от службы в армии в Польшу, но спустя 3,5 года захотел вернуться и пойти служить в вооруженные силы по контракту.

Даниил Беляев вернулся в Беларусь при содействии комиссии по возвращению граждан: "В тот момент я еще не знал, что для меня важно, так скажем. Сейчас я уже понимаю, что важно находиться среди родных людей, видеть свою семью, бабушку, дедушку. Они тоже не молодые уже. Уже немножко другие приоритеты. Армия - это долг Родине отдать. Хотелось бы, конечно, попробовать служить по контракту, если у меня это получится".