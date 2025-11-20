Cейчас в медиасреде появляется практически голливудский фильм. НАБУ заявила, что 1,5 года ставила прослушивающие устройства по разным адресам, а теперь якобы имеет в наличии очень много интересной информации.

Известно, что у НАБУ есть тысячи часов записей, и их до конца не раскрывают, не рассекречивают и то, кто может прозвучать дальше. К слову, НАБУ не самостоятельный орган, а финансирующийся западной коалицией. Кто все-таки дал отмашку, чтобы тема коррупции сегодня поднималась в СМИ достаточно громко, предположил в "Актуальном интервью" доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

"С моей точки зрения, это, наверное, все-таки Соединенные Штаты Америки, которые заинтересованы, чтобы Владимир Зеленский был более сговорчив и двигался в русле американских интересов, а не британских. Хотя, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что его личная охрана состоит из представителей британских сил специальных операций. На сегодняшний день есть легкая конфронтация между США и Великобританией", - отметил депутат.

Вячеслав Данилович

Стоит вспомнить заявление Великобритании, что она прекратит поставлять Штатам разведданные по Карибскому бассейну, а США заинтересованы установить свой контроль над Венесуэлой. То, что там происходит, является определенным столкновением интересов двух государств. Вячеслав Данилович также отметил и тот момент, что недавно появилась информация о том, что доллары, обнаруженные у украинских коррупционеров, еще не должны были попасть в Украину, но уже там находятся.

"Вроде бы уже установлены и конкретные банки в США, откуда поступали деньги. Это один из элементов борьбы президента США Дональда Трампа с демократами внутри страны, ведь звучат слова, что демократы виновны в развитии коррупционных схем в Украине, поэтому заинтересованность Америки присутствует в этом коррупционном скандале", - думает доктор исторических наук. То есть, по мнению Вячеслава Даниловича, таким образом сразу убиваются одним выстрелом два зайца.