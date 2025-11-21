Дело Эпштейна: кто и зачем хотел опубликованными документами нанести удар Трампу

Недавно широкому кругу людей стало известно об очередном пакете документов, который касается скандала вокруг дела Эпштейна. Понятно, что это удар для американского президента Дональда Трампа, который и был направлен на него.

В Америке бурно обсуждают, что, исходя из этих документов, у Дональда Трампа и Билла Клинтона (бывшего президента США) могла быть некая интимная связь. Клинтона даже называют "Бубба" в этих документах. Более того, у России могут быть доказательства этой связи, и это одна из причин, по которой Трамп достаточно лояльно относится к Москве. Есть ли здесь правда или это просто скандал с голубым отливом, попробовал найти ответ на этот вопрос аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

"Из опубликованных документов Джеффри Эпштейна следует, что в 2018 году перед встречей президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки Эпштейн якобы предлагал через своих помощников министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову рассказать подробности, кто такой Трамп. Потом он обсуждал Трампа с представителем Российской Федерации в ООН Виталием Чуркиным, чтобы довести информацию до российского президента. Это та история, которую невозможно доказать или подтвердить, но она широко обсуждается на страницах изданий, в том числе и американских пабликах", - раскрыл факты собеседник.

Джеффри Эпштейн - богатейший и влиятельнейший финансист, банкир. Он дружил с огромным количеством президентов, американских губернаторов, актеров, музыкантов со всего мира, бизнес-элитой. Ему также принадлежал остров на Виргинских островах, который в СМИ прозвали "Остров Лолит", потому что туда ездили развлекаться те самые элиты с несовершеннолетними девочками.

Буквально недавно опять возникла тема Клинтона. В октябре Трамп высказался, что Клинтон более 28 раз посещал остров, принадлежавший Эпштейну, и участвовал в тех "событиях". Но стоит отметить, что и Трамп мог быть одним из посетителей, но пока это не подтверждено.

Сергей Дик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112d53f5-9b85-4ccd-adab-959364e6a47d/conversions/db226f0f-42b7-4b88-acbc-7003df95b0fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112d53f5-9b85-4ccd-adab-959364e6a47d/conversions/db226f0f-42b7-4b88-acbc-7003df95b0fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112d53f5-9b85-4ccd-adab-959364e6a47d/conversions/db226f0f-42b7-4b88-acbc-7003df95b0fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112d53f5-9b85-4ccd-adab-959364e6a47d/conversions/db226f0f-42b7-4b88-acbc-7003df95b0fb-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Дик

На вопрос, зачем эти документы всплыли только сейчас, Сергей Дик предположил, что момент выбирался неспроста. Во-первых, в США недавно закончился шатдаун, и Трамп торжествовал, что он его закончил и что пойдет все финансировать, то есть должен был въехать на коне, а, во-вторых, еще и заявить, что завершил восемь-девять войн, что он исправляет ошибки, допущенные демократами. "Но в 2026 году грядут выборы в Конгресс. И, мне кажется, уже разворачивается заранее игра против Трампа, чтобы рассыпать единство его MAGA (организация, поддержавшая его на выборах и позволившая победить), - считает аналитик.

Сегодня, по опросам, две трети американцев, которые поддержали в свое время президента США (простые американцы и глубинная Америка), требуют полного опубликования документов Эпштейна, которые хранятся в Министерстве юстиции. А демократы просто выбрали момент, чтобы ударить по Трампу и "замазать" его в повестке, которая неприемлема для простых американцев-христиан и американцев-консерваторов. Тем более, что Трамп публично, как и его нынешние кабинеты министров и правительства, четко подчеркивают свое христианство. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт всегда носит крестик, Госсекретарь Марк Рубио тоже всегда с ним, да и сам американский лидер постоянно поддерживает семейные ценности, а тут выясняется, что король-то голый…

По словам Сергея Дика, есть еще одно доказательство. В начале нулевых годов Дональд Трамп на очередной юбилей Эпштейна подарил ему фотографию с обнаженной девушкой и подписью "Пусть каждый день открывает новый маленький секретик".

Скульптура пляшущих на одной ноге Трампа и Эпштейна, установленная напротив Капитолия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cdbede-dcba-4aea-968f-5300063e6e2e/conversions/c7874f50-e7ad-4e69-8831-09336456269c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cdbede-dcba-4aea-968f-5300063e6e2e/conversions/c7874f50-e7ad-4e69-8831-09336456269c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cdbede-dcba-4aea-968f-5300063e6e2e/conversions/c7874f50-e7ad-4e69-8831-09336456269c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cdbede-dcba-4aea-968f-5300063e6e2e/conversions/c7874f50-e7ad-4e69-8831-09336456269c-xl-___webp_1920.webp 1920w Скульптура пляшущих на одной ноге Трампа и Эпштейна, установленная напротив Капитолия

"Этот скандал раздувался в американской прессе, а графологи устанавливали, является ли это почерком и манерой рисования Трампа. Мнения специалистов разделились. Некоторые говорили, что это подписи Трампа, а кто-то это отрицал. Но, более того, 23 сентября напротив Капитолия установили скульптуру пляшущих на одной ноге Трампа и Эпштейна, которая простояла сутки. Потом ее убрали, но было целое дело, чтобы ее разместить чуть ли не в национальном парке. Из этого всего можно сделать вывод, что педалирование этой ситуации в американском информационном пространстве только усиливается", - заявил Сергей Дик.