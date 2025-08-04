Дело пособника нацистов Осипа Винницкого отправлено в Верховный суд Беларуси

Очередного палача Хатыни и пособника нацистов будут судить в Беларуси в 2025 году. Генеральный прокурор направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению в геноциде.

По данным прокуратуры, Осип Винницкий был членом организации украинских националистов, а также участником формирования "Буковинский курень". Осенью 1942 года оно вошло в состав 118-го батальона охранной полиции.

исторические кадры 118-го батальона охранной полиции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4ce716-a8c2-485d-8ffd-a8aec235cdf2/conversions/e5168b8c-2cd0-4975-9ed8-1256c45da9e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4ce716-a8c2-485d-8ffd-a8aec235cdf2/conversions/e5168b8c-2cd0-4975-9ed8-1256c45da9e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4ce716-a8c2-485d-8ffd-a8aec235cdf2/conversions/e5168b8c-2cd0-4975-9ed8-1256c45da9e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4ce716-a8c2-485d-8ffd-a8aec235cdf2/conversions/e5168b8c-2cd0-4975-9ed8-1256c45da9e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде:

"В ходе расследования Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие участие Осипа Винницкого в карательных операциях лично либо посредством дачи приказов своим подчиненным. Также установлено его участие в уничтожении жителей ряда деревень, в том числе деревни Хатынь".