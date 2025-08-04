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Дело пособника нацистов Осипа Винницкого отправлено в Верховный суд Беларуси

Очередного палача Хатыни и пособника нацистов будут судить в Беларуси в 2025 году. Генеральный прокурор направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению в геноциде.

По данным прокуратуры, Осип Винницкий был членом организации украинских националистов, а также участником формирования "Буковинский курень". Осенью 1942 года оно вошло в состав 118-го батальона охранной полиции.

исторические кадры 118-го батальона охранной полиции

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде:

"В ходе расследования Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие участие Осипа Винницкого в карательных операциях лично либо посредством дачи приказов своим подчиненным. Также установлено его участие в уничтожении жителей ряда деревень, в том числе деревни Хатынь".

Дело выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа.

Верховный суд БеларусиХатыньгеноцид белорусского народа