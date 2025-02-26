Демидов: Очень хотелось бы, чтобы молодежь начинала понимать свою ответственность за будущее страны

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61518f1c-54e1-41ab-8d91-9b7f69eb7bbf/conversions/4e187b8c-4f32-4adc-aaaf-7896ad9238c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61518f1c-54e1-41ab-8d91-9b7f69eb7bbf/conversions/4e187b8c-4f32-4adc-aaaf-7896ad9238c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61518f1c-54e1-41ab-8d91-9b7f69eb7bbf/conversions/4e187b8c-4f32-4adc-aaaf-7896ad9238c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61518f1c-54e1-41ab-8d91-9b7f69eb7bbf/conversions/4e187b8c-4f32-4adc-aaaf-7896ad9238c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

При Витебском областном Совете депутатов действует Молодежный парламент. О его деятельности рассказал председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в "Актуальном интервью".

По его словам, сейчас так устроено время, что уже следующим поколениям приходится нести ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу своих близких, своего города и своей страны.

"Очень хотелось бы, чтобы наша молодежь начинала осознавать и понимать свою ответственность за будущее страны, чтобы были созданы условия для построения жизненной траектории именно на малой родине. Она всегда дает человеку величайшую энергию", - поделился Дмитрий Демидов.

Создание молодежных советов - это работа не новая, но она успешно эволюционирует.

"Активно работают члены Молодежного областного совета, которые представляют абсолютно все регионы нашей Витебщины. И, соответственно, они входят еще в Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь", - отметил председатель витебского областного совета депутатов.

Для молодежи предоставлен замечательный опыт - живя в своем регионе, зная проблемы, принимать участие в их решении как на областном, так и на республиканском уровне. Для нее это может быть очень хорошим социальным лифтом.

Дмитрий Демидов считает, что многое зависит от самих молодыхлюдей, от их целеустремленности, трудолюбия и желания посвятить свое свободное время общественно полезной работе.