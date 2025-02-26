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Демидов: Очень хотелось бы, чтобы молодежь начинала понимать свою ответственность за будущее страны
При Витебском областном Совете депутатов действует Молодежный парламент. О его деятельности рассказал председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в "Актуальном интервью".
По его словам, сейчас так устроено время, что уже следующим поколениям приходится нести ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу своих близких, своего города и своей страны.
"Очень хотелось бы, чтобы наша молодежь начинала осознавать и понимать свою ответственность за будущее страны, чтобы были созданы условия для построения жизненной траектории именно на малой родине. Она всегда дает человеку величайшую энергию", - поделился Дмитрий Демидов.
Создание молодежных советов - это работа не новая, но она успешно эволюционирует.
"Активно работают члены Молодежного областного совета, которые представляют абсолютно все регионы нашей Витебщины. И, соответственно, они входят еще в Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь", - отметил председатель витебского областного совета депутатов.
Для молодежи предоставлен замечательный опыт - живя в своем регионе, зная проблемы, принимать участие в их решении как на областном, так и на республиканском уровне. Для нее это может быть очень хорошим социальным лифтом.
Дмитрий Демидов считает, что многое зависит от самих молодыхлюдей, от их целеустремленности, трудолюбия и желания посвятить свое свободное время общественно полезной работе.
"Мы определили ключевые цели и задачи молодежи. В первую очередь, это участие в реализации подготовки тех нормативных актов и документов, которые определяют молодежную политику в нашем регионе. Проведение и участие в различного рода конференциях, семинарах, в молодежных форумах тоже очень важно - это укрепление международного сотрудничества", - заключил Дмитрий Демидов.