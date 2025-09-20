День белорусского драника: как подарок Президента превратился в целый фестиваль в Дагестане

День белорусского драника отмечают 20 сентября в Дагестане. Картофель с подворья Президента Беларуси Александра Лукашенко успешно прошел испытания в условиях горного климата и порадовал местных жителей хорошим урожаем.

Год назад культурный и общественный деятель Хизри Асадулаев на встрече Александра Лукашенко с представителями разных национальностей обмолвился о своем желании сделать в родном селе "фестиваль белорусских драников" именно из президентской картошки.

Александр Лукашенко эту просьбу услышал. И уже весной в горную республику отправились 100 кг семенного картофеля "Першацвет" белорусской селекции.

Дагестанцы с белорусской картошкой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e9b2fcf-5585-4c06-9df5-bf77098016f7/conversions/846d0f2b-80a2-41e7-8ab0-60b2e1b242c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e9b2fcf-5585-4c06-9df5-bf77098016f7/conversions/846d0f2b-80a2-41e7-8ab0-60b2e1b242c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e9b2fcf-5585-4c06-9df5-bf77098016f7/conversions/846d0f2b-80a2-41e7-8ab0-60b2e1b242c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e9b2fcf-5585-4c06-9df5-bf77098016f7/conversions/846d0f2b-80a2-41e7-8ab0-60b2e1b242c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дагестан - жемчужина Северного Кавказа. Нас сегодня связывают торговые цепочки, кооперационные связи и крепкие добрососедские отношения.

Можно сказать, на правах посла белорусской культуры в Дагестане подарок Президента лично доставил Хизри Асадулаев - тот самый идейный вдохновитель Дня белорусского драника в Дагестане.

Хизри Асадулаев, председатель правления Международного общественного объединения "Горо" (Россия):

"Это очень дорогого стоит. Мы же понимаем, насколько человек занят государственными важными вопросами, а тут - картошка. Но услышал ведь".

Со всей душой местные встречали ценный подарок. Для горцев это праздник. Девушки в традиционных нарядах поливали картофель из блестящих кувшинов. Кажется, сажать картофель собралось все село. Никакой бездушной техники - все в ручном режиме и на личных договоренностях. А на такой почве не то что картошка, сама дипломатия корни пустит.

Дагестанские девушки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd37922f-1129-4ca7-af95-6a1115bc7141/conversions/b1a6c7a3-d935-4e36-9aa8-28a5dcc108ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd37922f-1129-4ca7-af95-6a1115bc7141/conversions/b1a6c7a3-d935-4e36-9aa8-28a5dcc108ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd37922f-1129-4ca7-af95-6a1115bc7141/conversions/b1a6c7a3-d935-4e36-9aa8-28a5dcc108ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd37922f-1129-4ca7-af95-6a1115bc7141/conversions/b1a6c7a3-d935-4e36-9aa8-28a5dcc108ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шарип Шарипов, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана (Россия):

"Мы уверены, тот картофель, который мы посадили на высокогорной земле, даст свои всходы. Он будет напоминанием о той теплоте отношений между народами Беларуси и Российской Федерации".

Село находится на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Земля здесь всегда была на вес золота. Второй хлеб получился хороший: собрали от 7 до 10 кг картофеля с 1 кг семян, несмотря на аномальную жару и засуху этого лета. Часть осеннего урожая местные жители сохранили для последующей посадки в горах.

20 сентября здесь проходит праздник, настоящий, душевный и долгожданный. Беларусь, насколько ответственно всегда относится к урожаю в своих закромах, настолько внимательно и с интересом наблюдала за тем, каким будет картофель даже в далеком Дагестане. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт передела теплое приветствие и благодарность от главы государства за особое отношение к белорусскому подарку и культуре.

Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3d3df4b-8d6f-4203-a39a-cae9e90062f0/conversions/c3369771-f847-4e81-a4b3-522ffaab3de8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3d3df4b-8d6f-4203-a39a-cae9e90062f0/conversions/c3369771-f847-4e81-a4b3-522ffaab3de8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3d3df4b-8d6f-4203-a39a-cae9e90062f0/conversions/c3369771-f847-4e81-a4b3-522ffaab3de8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3d3df4b-8d6f-4203-a39a-cae9e90062f0/conversions/c3369771-f847-4e81-a4b3-522ffaab3de8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мне кажется, что нам уже есть чему у вас поучиться. Во-первых, как мы видим, урожай белорусской картошки у вас в этом году получился просто отменный. Главное, чему стоит поучиться, это тому, с каким вниманием и ответственностью, с какой душой вы подходите к реализации проекта. Это еще больше укрепляет и расширяет белорусско-дагестанскую дружбу", - сказала Наталья Эйсмонт.