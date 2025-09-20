3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
День белорусского драника: как подарок Президента превратился в целый фестиваль в Дагестане
День белорусского драника отмечают 20 сентября в Дагестане. Картофель с подворья Президента Беларуси Александра Лукашенко успешно прошел испытания в условиях горного климата и порадовал местных жителей хорошим урожаем.
Год назад культурный и общественный деятель Хизри Асадулаев на встрече Александра Лукашенко с представителями разных национальностей обмолвился о своем желании сделать в родном селе "фестиваль белорусских драников" именно из президентской картошки.
Александр Лукашенко эту просьбу услышал. И уже весной в горную республику отправились 100 кг семенного картофеля "Першацвет" белорусской селекции.
Дагестан - жемчужина Северного Кавказа. Нас сегодня связывают торговые цепочки, кооперационные связи и крепкие добрососедские отношения.
Можно сказать, на правах посла белорусской культуры в Дагестане подарок Президента лично доставил Хизри Асадулаев - тот самый идейный вдохновитель Дня белорусского драника в Дагестане.
Хизри Асадулаев, председатель правления Международного общественного объединения "Горо" (Россия):
"Это очень дорогого стоит. Мы же понимаем, насколько человек занят государственными важными вопросами, а тут - картошка. Но услышал ведь".
Со всей душой местные встречали ценный подарок. Для горцев это праздник. Девушки в традиционных нарядах поливали картофель из блестящих кувшинов. Кажется, сажать картофель собралось все село. Никакой бездушной техники - все в ручном режиме и на личных договоренностях. А на такой почве не то что картошка, сама дипломатия корни пустит.
Шарип Шарипов, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана (Россия):
"Мы уверены, тот картофель, который мы посадили на высокогорной земле, даст свои всходы. Он будет напоминанием о той теплоте отношений между народами Беларуси и Российской Федерации".
Село находится на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Земля здесь всегда была на вес золота. Второй хлеб получился хороший: собрали от 7 до 10 кг картофеля с 1 кг семян, несмотря на аномальную жару и засуху этого лета. Часть осеннего урожая местные жители сохранили для последующей посадки в горах.
20 сентября здесь проходит праздник, настоящий, душевный и долгожданный. Беларусь, насколько ответственно всегда относится к урожаю в своих закромах, настолько внимательно и с интересом наблюдала за тем, каким будет картофель даже в далеком Дагестане. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт передела теплое приветствие и благодарность от главы государства за особое отношение к белорусскому подарку и культуре.
"Мне кажется, что нам уже есть чему у вас поучиться. Во-первых, как мы видим, урожай белорусской картошки у вас в этом году получился просто отменный. Главное, чему стоит поучиться, это тому, с каким вниманием и ответственностью, с какой душой вы подходите к реализации проекта. Это еще больше укрепляет и расширяет белорусско-дагестанскую дружбу", - сказала Наталья Эйсмонт.
Свыше 100 человек отметили труды и свои, и белорусские. Инсайд нашему телеканалу от Хизри Асадулаева: драников хватило на всех, но к концу не осталось ни одного. Это тот самый случай, когда хороший урожай картофеля стал поводом для веселья даже за тысячи километров.