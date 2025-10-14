День матери - как белорусские мамы посвящают себя воспитанию детей

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a83845f-09d1-4e40-872b-f40a5b520366/conversions/d2f34144-fefc-458c-992a-08dd624d14b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a83845f-09d1-4e40-872b-f40a5b520366/conversions/d2f34144-fefc-458c-992a-08dd624d14b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a83845f-09d1-4e40-872b-f40a5b520366/conversions/d2f34144-fefc-458c-992a-08dd624d14b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a83845f-09d1-4e40-872b-f40a5b520366/conversions/d2f34144-fefc-458c-992a-08dd624d14b1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Круглосуточная работа без выходных, где нужен высокий уровень выносливости, коммуникабельности и неплохо иногда быть дипломатом. Пригодится ученая степень в медицине, финансах и кулинарии. Нужно забыть о личной жизни и отпуске. Также не предусмотрены официальные перерывы, а в праздники нагрузка повышается. Взамен никакой зарплаты.

Первые шаги, плохие отметки в школе, разбитое сердце. Переживают за и разделяют вместе с ребенком. Слово "мама" по-разному звучит в разных уголках мира, но именно оно всегда синоним слов "забота" и "любовь".

Первые попытки создать праздник, посвященный матерям, относятся к началу XX века. А сегодня у торжества международный статус. В США, Канаде, Италии, Японии День матери приходится на второе воскресенье мая. В Таиланде празднуют 12 августа, вместе с днем рождения королевы. В России мам поздравляют в последнее воскресенье ноября, а в нашей стране теплые слова самой родной женщине звучат 14 октября.

В Солигорском районе живет спортивно-музыкальная семья Грицкевичей. Елена в статусе мамы уже 18 лет.

"Мы сразу с мужем хотели большую семью. У мужа тоже большая семья, у них семеро детей в семье, и мама воспитала их одна. Папа погиб в автокатастрофе, Саша рано остался без отца, и их мама просто герой, она всех их воспитала очень хорошими людьми, очень дружными. И когда я попала в их семью и увидела, что у тебя может быть еще столько братьев и столько сестер, это просто настолько меня тронуло. Я сразу говорила Саше, что у нас тоже будет много детей", - поделилась многодетная мама Елена Грицкевич.

"Она очень хорошая хозяйка. Она любимая мама, любимая жена. Я ее люблю. И без нее я вообще, наверное, не представляю возможным жить и вот в такой атмосфере, в кругу семьи. Это мой сильный тыл. И я всегда верю в то, что мы созданы друг для друга", - признался многодетный отец Александр Грицкевич.

Белорусская мама в день тратит на уход за детьми младше 10 лет в среднем 2 часа 16 минут. Но иногда за таким родным словом прячется значительно большее.

История, где слезы смешиваются с улыбкой. Год назад Анна Сеидова осталась без мужа с пятью детьми. Младшему два, старшей девятнадцать. В комбинации сад, школа, дополнительные занятия, работа оператором ЭВМ на заводе.

В трудной ситуации протягивает руку и государство. Например, с помощью маткапитала купили жилье.

"Государство помогает существенно. 50 % скидки на кружки, в школе бесплатные завтраки. Для большой семьи это существенная поддержка", - рассказала многодетная мама Анна Сеидова.

В Беларуси проживает более 4 млн женщин старше 18 лет. Это около 55 % от общей численности населения. С несовершеннолетними детьми находят время и на карьеру более 2 млн белорусок.

"Беременную женщину при предоставлении справки беременности можно перевести на легкий труд. Предусмотрено предоставление социальных отпусков по беременности и родам, а далее отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Кормящие мамы имеют право на дополнительные перерывы для кормления ребенка, если они в этот период работают. Есть дополнительные свободные от работы дни для родителей, воспитывающих троих и более детей до 16 лет, либо ребенка с инвалидностью до 18 лет. Гибкие графики работы, дистанционная занятость, все это направлено на поддержку семьи при рождении и воспитании детей. Увольнение беременной женщины или женщины, воспитывающей ребенка до 3 лет, защищено законодательством. То есть беременной женщине нельзя как отказать в приеме на работу по причине беременности, точно так же ее нельзя уволить без ее согласия. То есть за ней сохраняется рабочее место, и опять же уволить можно только с ее согласия. Когда женщина выходит на работу до истечения отпуска 3 лет за ней также сохраняется рабочее место. Дальше идет продление контракта с работающей женщиной. С ее согласия контракт продлевается до достижения ребенком возраста 5 лет", - отметила начальник Управления народонаселения, гендерной и семейной поитики Минтруда Беларуси Светлана Белаш.

Средний возраст белорусок при рождении первенца чуть более 27,5 лет. Этот показатель растет, но и увеличивается количество женщин, которые становятся мамами повторно. А когда аист по разным причинам не спешит принести счастье (в Беларуси около 15 % супружеских пар сталкиваются с тем, что не могут самостоятельно забеременеть), в ситуации помогает сила науки, золотые руки врачей и оборудование мирового класса.

Еще несколько лет назад Александр и Светлана и представить не могли, что станут родителями. Десять лет попыток, обследования, анализы, частные и государственные медцентры. Но беременность не наступала. Счастливым билетом стало ЭКО. И сегодня семья Адамович в числе многодетных.

"Были две неудачные попытки, и мы уже опустили руки. Есть государственная попытка, которая выделяется молодым парам, которые не могут зачать ребенка. Мы одни из первых по Минской области подали заявление. И эта третья попытка была удачной, в итоге у нас получилась наша Настенька", - поделилась многодетная семья Светлана Адамович.

Демографическая безопасность - вклад в развитие страны и основа нашего будущего. Беларусь - один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий. Вот уже пятый год пары могут воспользоваться одной бесплатной попыткой ЭКО. Обсуждается возможность второго такого бонуса от государства.

"В Беларуси есть коммерческие и государственные центры. Государственных центров у нас три, и все три задействованы в программе ЭКО с бюджетным финансированием. Это РНПЦ "Мать и дитя", роддом №2 города Минска и Гомельский областной медико-генетический центр. Если посчитать все циклы ЭКО в 2024 году, это более 4 тыс. циклов", - сказала завотделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" Ирина Дусь.

Беларусь входит в топ-50 стран по ведению беременности и организации родов. Занимаем 25-е место в рейтинге самых комфортных стран для материнства. А символом признательности нелегкому труду со стороны государства служит Орден Матери. Сегодня награды удостоены около 14 тыс. женщин, кто родил и воспитал пятерых и более детей.