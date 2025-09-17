3.65 BYN
День народного единства в Гродно отмечают забегом и митингом у Кургана Славы
Символ сплоченности и верности традициям - День народного единства в Гродно отмечают легкоатлетическим забегом, митингом у Кургана Славы и другими патриотическими мероприятиями.
Память и патриотизм как основа будущего
День народного единства - праздник, который напоминает, что мы единый народ с великой историей и общим будущим. В Гродно его отмечают с размахом. На старт "Пробега единства", например, вышли тысячи горожан - молодежь, трудовые коллективы и целые семьи.
Сегодня их объединяет не только спорт, но и память об истории страны, символично связанной с сентябрем 1939 года.
Это не гонка за рекордами, а знак того, что белорусы едины в делах и ценностях.
Наталья Величко, председатель первичной организации РОО "Белая Русь" клинической больницы № 3 г. Гродно, участник пробега:
"Это очень объединяет наше население, нашу молодежь. Такие мероприятия спортивные объединяют разные поколения, поскольку каждый, кто участвует, вносит частичку в то, чтобы наше единство было не только на словах, но и на деле".
Юлианна Волчек, специалист по маркетингу гродненского филиала РУП "Белпочта", участник пробега:
"В этот замечательный день у меня двойной праздник, у меня сегодня день рождения. Счастлива, что сегодня 17 сентября - День народного единства. Это возможность сплотиться, почувствовать себя одной командой".
На Кургане Славы почтили память советских воинов, партизан и подпольщиков. Здесь же увековечена память борцов, павших за воссоединение Западной Беларуси с БССР.
Символично, что именно в День народного единства здесь собираются представители разных поколений, чтобы выразить благодарность тем, кто отстоял независимость страны. Это не только история, но и урок, как важно хранить память и строить будущее на прочном фундаменте.
Также сегодня молодежь Гродно присоединилась к акции по благоустройству памятных мест в знак того, что только вместе можно сохранить то, что досталось нам такой высокой ценой, и уверенно смотреть в будущее.