День народного единства в Гродно отмечают забегом и митингом у Кургана Славы

Символ сплоченности и верности традициям - День народного единства в Гродно отмечают легкоатлетическим забегом, митингом у Кургана Славы и другими патриотическими мероприятиями.

Память и патриотизм как основа будущего

День народного единства - праздник, который напоминает, что мы единый народ с великой историей и общим будущим. В Гродно его отмечают с размахом. На старт "Пробега единства", например, вышли тысячи горожан - молодежь, трудовые коллективы и целые семьи.

Сегодня их объединяет не только спорт, но и память об истории страны, символично связанной с сентябрем 1939 года.

Это не гонка за рекордами, а знак того, что белорусы едины в делах и ценностях.

Наталья Величко, председатель первичной организации РОО "Белая Русь" клинической больницы № 3 г. Гродно, участник пробега:

"Это очень объединяет наше население, нашу молодежь. Такие мероприятия спортивные объединяют разные поколения, поскольку каждый, кто участвует, вносит частичку в то, чтобы наше единство было не только на словах, но и на деле".

Юлианна Волчек, специалист по маркетингу гродненского филиала РУП "Белпочта", участник пробега:

"В этот замечательный день у меня двойной праздник, у меня сегодня день рождения. Счастлива, что сегодня 17 сентября - День народного единства. Это возможность сплотиться, почувствовать себя одной командой".

На Кургане Славы почтили память советских воинов, партизан и подпольщиков. Здесь же увековечена память борцов, павших за воссоединение Западной Беларуси с БССР.

Символично, что именно в День народного единства здесь собираются представители разных поколений, чтобы выразить благодарность тем, кто отстоял независимость страны. Это не только история, но и урок, как важно хранить память и строить будущее на прочном фундаменте.