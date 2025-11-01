3.70 BYN
День открытых дверей проходит в Академии управления при Президенте Беларуси
Вузы Беларуси дали старт профориентационной работе с абитуриентами. 1 ноября двери главного управленческого вуза страны - Академии управления при Президенте Беларуси - распахнулись для более чем 400 школьников.
Ребята смогли из первых уст узнать об образовательных программах, специальностях, материально-технической базе и всех нюансах вступительной кампании, также пообщались с руководством, профессорско-преподавательским составом, активистами студенческих организаций.
За более чем 30 лет работы академия подготовила свыше 100 тысяч специалистов, многие из которых сегодня занимают руководящие должности. Около 70 % действующего правительства - выпускники академии.
Ежегодно студентами вуза становятся около тысячи человек. Здесь готовят будущих руководителей и лидеров мнений, также повышают свою квалификацию действующие специалисты. В структуре Академии управления - три института, которые ведут подготовку более чем по 20 специальностям.