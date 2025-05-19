День пионерской дружбы отметили в Беларуси

"Будь готов! - Всегда готов!" - в Беларуси отметили День пионерской дружбы.

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Ряды Белорусской республиканской пионерской организации постоянно растут, и сегодня насчитывают более 630 тыс. участников. Самые младшие из них - это октябрята (7-9 лет), их насчитывается более 250 тыс. человек. Большую часть составляют пионеры в возрасте от 10 до 14 лет - их свыше 350 тыс. А замыкают этот список пионеры-лидеры (старше 15 лет), которых насчитывается около 24 тыс.

Белорусская республиканская пионерская организация, как и любое движение, имеет свою символику, призванную объединять участников. К ним относятся - эмблема, которая представляет собой пламя, символизирующее единство, равноправие, взаимопомощь и уважение. Пионерский галстук как знак принадлежности к организации и октябрятский значок - пятиконечная звездочка с красными и зелеными лучами, которая является символом юности и преемственности.

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Пионеры и октябрята страны участвуют во многих проектах и сами предлагают инициативы. Тематика самая обширная - гражданско-патриотическое воспитание, спорт, туризм, культура, защита окружающей среды.