Деньги и куда их распределить. Гасанов о внутренних разногласиях ЕС

"Когда речь заходит о деньгах, а это именно ключевой вопрос, тогда все европейские политики начинают шевелиться. Даже если какой-то прямой войны между ЕС и Россией нет, но тема денег актуальна, то есть деньги выделяются на разные темы. На Украину - 150 млрд евро, на свою милитаризацию обещали 800 млрд евро, и из этих 800 только 150 - это европейские кредиты, остальные должны все страны находить сами. Есть такой проект Horizon Europe - на 175 млрд евро предусмотрены для сокращения технологического отставания от США и от Китая. И на это тоже нужны деньги. И первый вопрос, откуда их доставать, это все сложно. И во-вторых, на что их тратить?"