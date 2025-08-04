Денис Дудкин: Беспилотник без хорошего оператора - игрушка

Сегодня беспилотные летательные аппараты представлены буквально во всех сферах, в том числе, и в военной. На поле боя БПЛА активно используются и на СВО. Какие разработки беспилотников есть у белорусской армии, чем можно гордиться, об этом рассказал в "Актуальном интервью" начальник отдела управления применения и развития БАК Вооруженных Сил Беларуси Денис Дудкин.

"Беспилотники перестали быть экзотикой, так как их внедрение идет повсеместно. Опыт СВО крепко перенимается белорусскими военнослужащими. Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем БПЛА в войска", - отметил он.

Не секрет, что основой успешной работы дрона являются человеческие глаза, именно люди должны определить, где кто или что мешает, какие меры необходимо применить, а также решить, как поразить цель.

Денис Дудкин в эфире "Актуального интервью" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ee1673-f1ef-419d-9a0f-b57e1475c241/conversions/3da67031-7c51-4cee-8aab-1d56e9bf434c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ee1673-f1ef-419d-9a0f-b57e1475c241/conversions/3da67031-7c51-4cee-8aab-1d56e9bf434c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ee1673-f1ef-419d-9a0f-b57e1475c241/conversions/3da67031-7c51-4cee-8aab-1d56e9bf434c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ee1673-f1ef-419d-9a0f-b57e1475c241/conversions/3da67031-7c51-4cee-8aab-1d56e9bf434c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь не остается позади, и внедряются беспилотники и ударного типа. Также врага необходимо ослепить, оглушить, поэтому БПЛА могут использоваться и в качестве средств РЭБ (постановка помех, аэрозольных завес с помощью различного дыма, чтобы враг не видел направление передвижения войск, их расположение)", - уточнил представитель Вооруженных Сил Беларуси.