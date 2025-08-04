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Денис Дудкин: Беспилотник без хорошего оператора - игрушка
Сегодня беспилотные летательные аппараты представлены буквально во всех сферах, в том числе, и в военной. На поле боя БПЛА активно используются и на СВО. Какие разработки беспилотников есть у белорусской армии, чем можно гордиться, об этом рассказал в "Актуальном интервью" начальник отдела управления применения и развития БАК Вооруженных Сил Беларуси Денис Дудкин.
"Беспилотники перестали быть экзотикой, так как их внедрение идет повсеместно. Опыт СВО крепко перенимается белорусскими военнослужащими. Мы учитываем опыт специальной военной операции и максимально внедряем БПЛА в войска", - отметил он.
Не секрет, что основой успешной работы дрона являются человеческие глаза, именно люди должны определить, где кто или что мешает, какие меры необходимо применить, а также решить, как поразить цель.
"Беларусь не остается позади, и внедряются беспилотники и ударного типа. Также врага необходимо ослепить, оглушить, поэтому БПЛА могут использоваться и в качестве средств РЭБ (постановка помех, аэрозольных завес с помощью различного дыма, чтобы враг не видел направление передвижения войск, их расположение)", - уточнил представитель Вооруженных Сил Беларуси.
Как он добавил, для этого белорусские специалисты прорабатывают различные тактические приемы использования. "Конечно, именно от него зависит, как будет применен беспилотник, потому что БПЛА без хорошего оператора - это всего лишь игрушка", - заметил Денис Дудкин.