Денис Дук рассказал, как видит внедрение онлайн-обучения в АУпПРБ

В одном из своих интервью ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук говорил, что будет внедрять онлайн-подходы в обучение. Что он под этим имел в виду, он рассказал в "Актуальном интервью" .

"Онлайн-подходы позволяют освободить в какой-то степени преподавателя, потому что пресловутый конспект лекций или наработки сегодня можно перенести в материалы, которые имеют аудиопредставление, вид презентаций и других вариантов, связанных с записью этой лекции", - разъяснил Денис Дук.

Он считает, что роль преподавателя - это своего рода роль консультанта, который показывает, объясняет те аспекты, которые слушатели либо студенты не могут понять сами. Для этого надо развивать технологии дистанционного обучения. "Но технологии не заменят живого общения в аудитории", - отметил ректор. Он также подчеркнул, что речь не идет о полном введении дистанционного обучения, а лишь о разумном сочетании различных форм обучения - традиционных, в аудитории, и дистанционных, которые сегодня стали потребностью времени.