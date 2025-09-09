3.69 BYN
Департамент охраны продемонстрирует свой уровень подготовки на смотр-конкурсе
С одной стороны, конкурс профмастерства, с другой - главный экзамен. В эти дни Департамент охраны демонстрирует уровень подготовки. 9 сентября на стадионе "Динамо" состоялось открытие большого милицейского марафона.
Современный смотр-конкурс представляет собой многоплановую программу испытаний, которая моделирует реальные служебные задачи - то, с чем сталкиваются бойцы Департамента охраны на улицах города.
В программу испытаний входят огневая и физическая подготовки, рукопашный бой, тактические действия групп задержания, отработка сигнала "Тревога", скоростное маневрирование - элементы фигурного и экстремального вождения служебного авто, умение действовать в нештатных дорожных ситуациях, а также кинологический блок. Жюри оценивает преодоление полосы препятствий, поиск запрещенных предметов, задержание нарушителя.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
"С каждым годом наращивается сложность элементов для сотрудников подразделения охраны, которые сдают свой экзамен. Наши сотрудники демонстрируют высочайший уровень своего профессионального мастерства и в очередной раз показывают гражданам Республики Беларусь, что охрана - это действительно сложный, но очень эффективный организм в системе Министерства внутренних дел".
Конкурс стал визитной карточкой белорусской охранной службы. На него приезжают гости и наблюдатели из разных стран: Азербайджана, Вьетнама, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Этот конкурс является площадкой для обмена опытом и укрепления профессионального сотрудничества.
Александр Фролов, замначальника Центра кинологического обеспечения МВД России:
"Нам есть что позаимствовать у белорусских коллег. Мы также открыты, делимся опытом, всегда сотрудничаем во всех направлениях нашей служебной повседневной службы".
В испытаниях также есть специальные этапы для командного состава: экзамены по оценке использования функционала информационных систем ведомства, организации информационной безопасности, обследованию объекта, принимаемого под охрану. Кульминацией конкурса является комбинированная эстафета, объединяющая бег с препятствиями, огневые задания и элементы тактической подготовки.
Испытания будут проходить до 12 сентября на разных специализированных площадках Минска. Лишь после этого жюри сможет определить лучшую команду Департамента охраны.