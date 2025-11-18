Депутат Елена Хиля о ВНС: Там будут указаны векторы, куда нужно идти всем гражданам Беларуси вместе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523c6b23-7b70-4188-8ce2-4f6e97ce914e/conversions/f5edfb1b-8f89-4f93-bd40-103948e74210-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523c6b23-7b70-4188-8ce2-4f6e97ce914e/conversions/f5edfb1b-8f89-4f93-bd40-103948e74210-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523c6b23-7b70-4188-8ce2-4f6e97ce914e/conversions/f5edfb1b-8f89-4f93-bd40-103948e74210-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523c6b23-7b70-4188-8ce2-4f6e97ce914e/conversions/f5edfb1b-8f89-4f93-bd40-103948e74210-xl-___webp_1920.webp 1920w

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания будут указаны векторы, куда нужно идти всем гражданам Республики Беларусь вместе. Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Хиля в эфире "Первого информационного".

Всебелорусское народное собрание является демократическим органом страны, отметила депутат. "Уже с 2022 года он имеет конституционные права, потому что каждый гражданин Республики Беларусь высказал своё мнение о том, что ВНС является органом решения проблем и задач всей страны", - подчеркнула она.

На ВНС будет обсуждаться программа социально-экономического развития страны.

Будут указаны векторы, куда идти всем гражданам Республики Беларусь вместе, единым порывом. Елена Хиля

"Для меня Всебелорусское народное собрание, которое ранее проводилось как общенациональный форум, сегодня приобрело совершенно другой статус. Это тот орган, который подчёркивает нашу демократию в нашей стране. И ни в какой другой стране я не видела, чтобы каждый гражданин мог высказать свою точку зрения", - заметила она.