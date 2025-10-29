Депутат Горошкин: На сегодняшний день нет более важных вопросов, чем вопрос сохранения мира

"Вчерашнее выступление главы государства в очередной раз подчеркнуло тот факт, что на сегодняшний день нет более важных вопросов, чем вопрос сохранения мира и стабильности на наших землях. И что мне импонировало в выступлении главы государства, что он от пустых слов предлагает конкретные действия. Он уже не единожды подчеркивал, что нам пора, если мы хотим сохранить нашу землю, от болтовни, как он говорит, перейти к конкретным действиям. И он предлагает конкретные действия, которые необходимо принять руководителям государств для того, чтобы нашу землю сохранить".