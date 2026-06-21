Депутат Госдумы о европейцах, которые переписывают историю: Забыли, какой ценой их освободили

Член генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в "Эксклюзивном интервью" заявил, что сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и роли советского солдата-освободителя сегодня становится одной из ключевых задач для защиты суверенитета.

"Мы вспоминаем наших дедов, прадедов, тех, кто своей жизнью тогда не просто защитил Советский Союз, но и освободил всю Европу, - подчеркнул депутат. - К сожалению, это не нравится тем людям, которые сейчас пытаются манипулировать общественным мнением, которые ищут не решение своих проблем в своих странах, а пытаются перенести внутренние проблемы на внешнего врага. Пытаются делать из России и Беларуси тех самых врагов, на которых направляют внимание своих граждан.

Проблемы, которые есть в Европе, мы все прекрасно знаем. И вместо того, чтобы заниматься их решением, людям проще создавать какой-то образ, готовиться к каким-то несуществующим войнам, ставить заборы на границе. Артем Туров

Особо он подчеркнул забвение вклада Красной Армии в освобождение Европы: "А самое страшное, что те нации, которые по факту были спасены советским воином-освободителем, забыли, какой ценой их освободили. В одной Польше сколько тысяч наших воинов погибли для того, чтобы освободить их (поляков - прим. ред.) от нацистского ига? Сколько концентрационных лагерей было освобождено воинами Красной Армии? Все эти факты задокументированы", - напомнил он.

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"Но нам необходимо раз за разом защищать историю. На разных площадках: на площадке Организации Объединенных Наций, на международных форумах. Потому что суверенитет не может быть без памяти, без истории, без отношения к своему месту, где мы живем, к своим людям", - заявил Артем Туров.

По его мнению, сохранение и передача исторической памяти - одна из важнейших задач для нынешнего поколения. "Поэтому для нас одна из центральных, наверное, и важнейших задач - сохранение исторической памяти и передача ее следующим поколениям", - заключил член генерального совета партии "Единая Россия".