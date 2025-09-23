Депутат Павловский: Стратегия Лукашенко в отношении Китая оказалась очень успешной и перспективной

Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Стратегия Александра Григорьевича Лукашенко в отношении Китая оказалась очень успешной и перспективной. За последние годы Беларусь и Китай вышли на новый уровень сотрудничества, реализуя крупные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и науке. Регулярные визиты главы нашего государства и активное участие в интеграционных проектах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, индустриальный парк "Великий камень" помогли Беларуси укрепить статус важного экономического партнера для Китая. Подписано около 40 важных соглашений на ближайшие 5-10 лет с экономическим эффектом свыше 3,5 млрд долларов. Наша страна стала первой страной в Евразийском экономическом союзе с зоной свободной торговли услугами с Китаем, что ускоряет рост экспорта и инвестиций в нашу страну. При этом Китай активно делится технологиями, помогая модернизировать белорусскую промышленность и науку. Все это создает прочную платформу для долгосрочного партнерства и укрепляет экономику и политические позиции Беларуси, делая нашу страну важным партнером для Китая".