Депутат Потапова о силе белорусского государства: Мы не меняем приоритеты от пятилетки к пятилетке

Сила белорусского государства в том, что оно не меняет вектор своего развития, а планомерно идет к целям. Такое мнение в "Актуальном интервью" высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова.

"В чем сила нашего государства? Мы не меняем приоритеты от пятилетки к пятилетке, от выборов к выборам, как это делают наши западные соседи, которые порой кардинально меняют вектор своего развития. И бедные граждане не успевают ориентироваться на местности, что происходит, куда бежит снова страна, ее руководство и ее экономика", - подчеркнула депутат.

У нас все четко, ясно и понятно. Мы продолжаем развивать социальное направление, сохраняем социальный вектор развития и в экономике. Елена Потапова

Как отметила она, несмотря на то, что даже на конституционном уровне заявлено о том, что Беларусь - это страна с рыночной экономикой, все-таки этот рынок с человеческим лицом. "Это экономика, которая работает для людей, для граждан своей страны, и которая использует свои ресурсы в очень большой степени для развития социальной сферы: это учреждения образования, здравоохранения, это социальная поддержка всех слоев населения, это ключевые направления демографической политики, которые большой вес придают поддержке материнства и так далее", - обозначила она.