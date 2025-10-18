Детская футбольная школа открылась в Витебске

В Витебске открылась детская футбольная школа. Для воспитанников и их родителей организовали праздничный концерт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbdea771-fa1e-4307-a761-ad17d014e047/conversions/4053eb35-196c-4eb3-a6f2-e301fd340a14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbdea771-fa1e-4307-a761-ad17d014e047/conversions/4053eb35-196c-4eb3-a6f2-e301fd340a14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbdea771-fa1e-4307-a761-ad17d014e047/conversions/4053eb35-196c-4eb3-a6f2-e301fd340a14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbdea771-fa1e-4307-a761-ad17d014e047/conversions/4053eb35-196c-4eb3-a6f2-e301fd340a14-xl-___webp_1920.webp 1920w

В новую школу зачислили 400 талантливых детей разных возрастов. Пристально поработали над тренерским штатом. Занятия для юных футболистов будут проводить 14 опытных специалистов.

Несмотря на то, что школа частная, занимаются дети бесплатно. Поэтому отобрали самых перспективных.

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

"Это воспитание патриотов, активных граждан нашей страны, привитие активного образа жизни. Эти задачи и решаются путем создания таких детско-юношеских школ".

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc1bc38e-caf7-42b3-8ec1-7831e6ec9e15/conversions/5eac438d-e1b2-4227-af87-ab1c5806f7db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc1bc38e-caf7-42b3-8ec1-7831e6ec9e15/conversions/5eac438d-e1b2-4227-af87-ab1c5806f7db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc1bc38e-caf7-42b3-8ec1-7831e6ec9e15/conversions/5eac438d-e1b2-4227-af87-ab1c5806f7db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc1bc38e-caf7-42b3-8ec1-7831e6ec9e15/conversions/5eac438d-e1b2-4227-af87-ab1c5806f7db-xl-___webp_1920.webp 1920w Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома

"Был проведен отбор среди детей, потому что желающих было гораздо больше. Мы делаем ставку на воспитание лидеров, воспитание спортсменов высокого класса. Поэтому родители всячески способствуют. Большой интерес у девочек к занятиям в нашей школе", - рассказал Виктор Фаустович, директор футбольного клуба.