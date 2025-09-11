3.64 BYN
Дежурные смены в пунктах пропуска "Козловичи" и "Брест" усилены на 50 %
Смены в пунктах пропуска "Козловичи" и "Брест" усилены на 50%. Об этом заявил начальник таможенного поста "Варшавский мост" Алексей Данилюк, сообщает БЕЛТА.
"На сегодня дежурные смены увеличены на 50 %. Личный состав готов как принимать, так и выпускать транспортные средства по мере принятия сопредельной стороной. Но статистика показывает, что за истекшие сутки сопредельная сторона приняла до 500 легковых автомобилей и только 35 автобусов", - сказал Алексей Данилюк.
По его словам, сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на белорусско-польской границе работают в штатном режиме. В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи" смены усилены для максимального приема транспортных средств, направляемых сопредельной стороной.
За прошедшие сутки в Беларусь проследовало порядка 1 тыс. транспортных средств, направляемых из Польши. Все они своевременно оформлены. По информации ГПК, по состоянию на 19:00 въезда на польскую территорию ожидают 1680 легковых автомобилей и 65 автобусов. В очереди находятся граждане Польши, Германии и других стран ЕС.
Что касается электронной очереди, она функционирует в штатном режиме, ее работа не будет приостановлена на время закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной, отметил Алексей Данилюк.
"Работа таможенных органов не останавливается. Мы открыты и готовы принимать транспортные средства как на въездном, так и на выездном направлении. И ограничить работу электронной очереди мы не можем. Люди, которые желают стать в очередь, имеют на это все законные основания. Они регистрируются и могут ожидать вызова в пункт пропуска в любом установленном на то месте", - сказал он.