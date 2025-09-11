Дежурные смены в пунктах пропуска "Козловичи" и "Брест" усилены на 50 %

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aaec934-f6ad-4bd0-bd7b-8a6b1f4410d8/conversions/a0f5b84b-d800-4429-b40a-481777dc730f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aaec934-f6ad-4bd0-bd7b-8a6b1f4410d8/conversions/a0f5b84b-d800-4429-b40a-481777dc730f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aaec934-f6ad-4bd0-bd7b-8a6b1f4410d8/conversions/a0f5b84b-d800-4429-b40a-481777dc730f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aaec934-f6ad-4bd0-bd7b-8a6b1f4410d8/conversions/a0f5b84b-d800-4429-b40a-481777dc730f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Смены в пунктах пропуска "Козловичи" и "Брест" усилены на 50%. Об этом заявил начальник таможенного поста "Варшавский мост" Алексей Данилюк, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня дежурные смены увеличены на 50 %. Личный состав готов как принимать, так и выпускать транспортные средства по мере принятия сопредельной стороной. Но статистика показывает, что за истекшие сутки сопредельная сторона приняла до 500 легковых автомобилей и только 35 автобусов", - сказал Алексей Данилюк.

По его словам, сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на белорусско-польской границе работают в штатном режиме. В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи" смены усилены для максимального приема транспортных средств, направляемых сопредельной стороной.

За прошедшие сутки в Беларусь проследовало порядка 1 тыс. транспортных средств, направляемых из Польши. Все они своевременно оформлены. По информации ГПК, по состоянию на 19:00 въезда на польскую территорию ожидают 1680 легковых автомобилей и 65 автобусов. В очереди находятся граждане Польши, Германии и других стран ЕС.

Что касается электронной очереди, она функционирует в штатном режиме, ее работа не будет приостановлена на время закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной, отметил Алексей Данилюк.