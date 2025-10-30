"Диалог - это основа" - эксперт Маркевич о Минской конференции по евразийской безопасности

III Минская международная конференция по евразийской безопасности завершилась. Мероприятие собрало представителей более 40 государств, 7 международных организаций, более 200 экспертов, военных специалистов и аналитиков.

Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси в студии "Первого информационного" поделился впечатлением от конференции.

"Мое впечатление очень позитивное, потому что именно Минск стал центром притяжения сил, обеспокоенных сложившейся ситуацией, которые понимают, что диалог - это путь к разрешению той сложной ситуации, которая сложилась не только на Евразийском континенте, и осознают, что глобальная безопасность в целом долгое время будет оставаться в тренде", - отметил эксперт.

Он убежден, что расширение состава участников конференции подтверждает роль, которую Беларусь играла, играет и будет играть в снижении конфронтации. "Мы понимаем, что диалог - это основа, и делаем все для того, чтобы снять напряженность и конфронтацию", - отметил завкафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси.

Он уверен, что следующая конференция расширит географию и количество участников мероприятия будет еще больше.