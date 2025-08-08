3.71 BYN
Дик о том, какие мифы о Беларуси развеяны благодаря интервью Лукашенко Time
На интервью американский журналист Саймон Шустер пришел уже заранее ангажированный всеми теми, как я бы назвал, фейками и мифами, которые существуют на Западе по отношению к нашей стране. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик.
По его словам, основной миф, что Беларусь оккупирована Россией. "Американский журналист привел пример, что когда он въезжал в Республику Беларусь из Литвы, он видел там огромный баннер, что вы въезжайте в страну, которая оккупирована Россией. Естественно, Президент с юмором на это отреагировал и ответил американскому журналисту, привел ему факты. И обратил внимание, что мы братские, дружественные славянские народы, Республика Беларусь находится в союзе с Российской Федерацией. Президент сделал акцент в том числе и на военный союз, прежде всего экономический союз, энергетическое соглашение, которое обеспечивает нашу страну бесперебойными энергоресурсами", - подчеркнул эксперт.
Сергей Дик:
"Мы две страны, но Беларусь проводит многовекторную политику. И Президент сделал акцент, что соседей не выбирает, мы готовы сотрудничать с соседями. Правда, мы знаем, какое сотрудничество с нашими соседями пока. Президент абсолютно убежден и дал понять американскому журналисту, что наша страна готова сотрудничать со всеми странами".
Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)
Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики?