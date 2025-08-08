Дик о том, какие мифы о Беларуси развеяны благодаря интервью Лукашенко Time

На интервью американский журналист Саймон Шустер пришел уже заранее ангажированный всеми теми, как я бы назвал, фейками и мифами, которые существуют на Западе по отношению к нашей стране. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик.

По его словам, основной миф, что Беларусь оккупирована Россией. "Американский журналист привел пример, что когда он въезжал в Республику Беларусь из Литвы, он видел там огромный баннер, что вы въезжайте в страну, которая оккупирована Россией. Естественно, Президент с юмором на это отреагировал и ответил американскому журналисту, привел ему факты. И обратил внимание, что мы братские, дружественные славянские народы, Республика Беларусь находится в союзе с Российской Федерацией. Президент сделал акцент в том числе и на военный союз, прежде всего экономический союз, энергетическое соглашение, которое обеспечивает нашу страну бесперебойными энергоресурсами", - подчеркнул эксперт.