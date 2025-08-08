Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Дик о том, какие мифы о Беларуси развеяны благодаря интервью Лукашенко Time

На интервью американский журналист Саймон Шустер пришел уже заранее ангажированный всеми теми, как я бы назвал, фейками и мифами, которые существуют на Западе по отношению к нашей стране. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик.

По его словам, основной миф, что Беларусь оккупирована Россией. "Американский журналист привел пример, что когда он въезжал в Республику Беларусь из Литвы, он видел там огромный баннер, что вы въезжайте в страну, которая оккупирована Россией. Естественно, Президент с юмором на это отреагировал и ответил американскому журналисту, привел ему факты. И обратил внимание, что мы братские, дружественные славянские народы, Республика Беларусь находится в союзе с Российской Федерацией. Президент сделал акцент в том числе и на военный союз, прежде всего экономический союз, энергетическое соглашение, которое обеспечивает нашу страну бесперебойными энергоресурсами", - подчеркнул эксперт.

Аналитик Сергей Дик

Сергей Дик:

"Мы две страны, но Беларусь проводит многовекторную политику. И Президент сделал акцент, что соседей не выбирает, мы готовы сотрудничать с соседями. Правда, мы знаем, какое сотрудничество с нашими соседями пока. Президент абсолютно убежден и дал понять американскому журналисту, что наша страна готова сотрудничать со всеми странами".

Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)

Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США)

Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики?

мнениеПрезидент Беларусиинтервьюинтервью Президента Беларуси