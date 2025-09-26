3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Дик: Усиление зависимости от энергоресурсов США может привести к распаду ЕС
Новый пакет санкций со стороны Евросоюза направлен на то, чтобы нанести урон с точки зрения экспорта Россией нефти и газа в страны ЕС. Также он касается вопросов криптовалюты. Таким мнением поделился политический аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".
Европу ждет опасный прецедент - зависимость от одного поставщика, Соединенных Штатов Америки, по энергоресурсам. "Есть сомнения, хватит ли СПГ для всех экономик Европы, и теперь США будут диктовать Европе энергетическую зависимость. Это скажется на промышленности ЕС, которая уже сейчас находится в упадке. Экономики Франции и Германии столкнулись с проблемами: Франция не может решить финансовые вопросы, в Германии стагнация промышленности, энергетика в плачевном состоянии", - сказал Сергей Дик.
Аналитик убежден, что, несмотря на санкции, страны продолжат закупать российские энергоресурсы теневыми схемами. Например, Бельгия увеличила закупку СПГ и нефтепродуктов из России на 20 %. Это приведет к дальнейшему упадку промышленности и социальным потрясениям, что уже видно по протестам во Франции и Великобритании.
"Сейчас руководство национальных государств ЕС многое не решает, а решают наднациональные органы. На ведущих ролях Кая Каллас, которая ничего из себя не представляет, и Урсула фон дер Ляйен, которые продвигали 19-й пакет санкций. Единства нет, противоречия растут. Усиление зависимости от энергоресурсов США может привести к распаду ЕС, многие политики и экономисты предсказывают печальное будущее", - подчеркнул Сергей Дик.
Эксперт также отметил, что ухудшение экономической ситуации и упадок промышленности будут способствовать росту антиглобалистских настроений.