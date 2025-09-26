Дик: Усиление зависимости от энергоресурсов США может привести к распаду ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый пакет санкций со стороны Евросоюза направлен на то, чтобы нанести урон с точки зрения экспорта Россией нефти и газа в страны ЕС. Также он касается вопросов криптовалюты. Таким мнением поделился политический аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

Европу ждет опасный прецедент - зависимость от одного поставщика, Соединенных Штатов Америки, по энергоресурсам. "Есть сомнения, хватит ли СПГ для всех экономик Европы, и теперь США будут диктовать Европе энергетическую зависимость. Это скажется на промышленности ЕС, которая уже сейчас находится в упадке. Экономики Франции и Германии столкнулись с проблемами: Франция не может решить финансовые вопросы, в Германии стагнация промышленности, энергетика в плачевном состоянии", - сказал Сергей Дик.

Аналитик убежден, что, несмотря на санкции, страны продолжат закупать российские энергоресурсы теневыми схемами. Например, Бельгия увеличила закупку СПГ и нефтепродуктов из России на 20 %. Это приведет к дальнейшему упадку промышленности и социальным потрясениям, что уже видно по протестам во Франции и Великобритании.

"Сейчас руководство национальных государств ЕС многое не решает, а решают наднациональные органы. На ведущих ролях Кая Каллас, которая ничего из себя не представляет, и Урсула фон дер Ляйен, которые продвигали 19-й пакет санкций. Единства нет, противоречия растут. Усиление зависимости от энергоресурсов США может привести к распаду ЕС, многие политики и экономисты предсказывают печальное будущее", - подчеркнул Сергей Дик.