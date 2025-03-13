Директор Национального агентства по туризму назвал топ видов туризма в Беларуси

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Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов поделился информацией в "Актуальном интервью", какие виды туризма самые популярные в Беларуси, а также что стоит в приоритете у туристов.

Директор подчеркнул, что в Беларуси выделяется 13 видов туризма, и все они показывают хорошие показатели роста. Пользуются популярностью белорусские санатории, так как имеют большую вместимость, номерной фонд и высокие показатели по количеству отдыхающих. В здравницы едут не менее чем на 12 дней. Среди белорусов есть спрос и на тур выходного дня в санатории.

"Не отстает и историко-культурный туризм - на экскурсии по Беларуси едет очень большое количество гостей. Надеемся, что в рамках достигнутого и вступившего в силу соглашения о взаимном признании виз между Россией и Беларусью позволит увеличить количество туров, комбинируя программы между российскими и белорусскими регионами и принимая иностранных гостей в наших странах", - обозначил Дмитрий Морозов.

Радует своими предложениями агротуризм и промышленный туризм. Экологический туризм также представлен в Беларуси экотропами в городах, национальных парках и заказниках.