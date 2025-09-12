Длительные магнитные бури начнутся на Земле в ночь на 14 сентября

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь в ночь на 14 сентября из-за влияния на Землю крупной корональной дыры, геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток, сообщает ТАСС. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Отмечается, что на видимой стороне Солнца появилась крупная экваториальная корональная дыра. "Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", - сказали в лаборатории.