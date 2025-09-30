3.64 BYN
Для работы в Беларуси теперь иностранцы сдают экзамен на знание одного из государственных языков
В Беларуси для иностранных граждан, желающих работать здесь, теперь необходимо пройти проверку знаний одного из государственных языков. Первое такое испытание прошло 30 сентября. Как отмечают в Министерстве образовании, такая практика станет регулярной и будет проводиться ежемесячно.
На первый экзамен зарегистрировалось около 200 человек. В основном это граждане стран постсоветского пространства. Испытание прошло на базе шести вузов страны.
Языковой экзамен - это не инновация, подобная практика используется во многом странах мира. Ведь это гарантия того, что трудовые мигранты смогут свободно общаться с клиентом или покупателем и выполнять свои рабочие обязанности без коммуникационных барьеров.
Это и главная цель испытания. Всего в стране создано всего 6 точек, где можно было сдать этот языковой экзамен. Основная и главная площадка - Белорусский государственный университет иностранных языков в Минске. Здесь проверили свой уровень языка около 150 трудовых мигрантов.
Наталья Лаптева, ректор БГУИЯ:
"В университете созданы специальные волонтерские отряды из числа студентов для организации процесса входа в университет, размещения сдающих экзамен по русскому языку как иностранному".
Требование о сдаче языкового экзамена не распространяется на граждан ЕАЭС. Кроме того, данное испытание проходят только те иностранные граждане, которые планируют работать по профессиям, определенным Советом министров. Если говорить о сегодняшнем экзамене, то на него зарегистрировалось около 200 человек. В основном это иммигранты из Узбекистана, Туркменистана и Украины.
Что касается формата экзамена, то он проводится в письменной форме. На 20 вопросов отведено 30 минут.
"Из Узбекистана. Проживаю в Беларуси уже год. Приехал на учебу по обмену: два года у себя, два года здесь. Приехал с одногруппниками. Учусь в БГУИР, работаю водителем. Решил водителям устроиться для того, чтобы увидеть Минск, Беларусь", - рассказал парень, сдающий экзамен.
Другой парень приехал из Туркменистана. В Беларуси работает водителем такси. - "Страна красивая, природа прекрасная, люди приветствуют", - рассказал он.
"Я из Украины, для меня не было трудностей, потому что многие из Украины разговаривают на русском, и экзамен для меня прошел успешно", - рассказала девушка.
Светлана Ковчур, начальник отдела главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
"Министерством образования утверждены вопросы, на основании которых составлялись задания. К разработке заданий были привлечены ведущие специалисты страны в области русского языка как иностранного, белорусского языка как иностранного, поскольку готовились два варианта теста. Вопросы направлены на узнавание слов в тексте, на элементарные грамматические правила".
Обеспечить объективность и равные условия для всех участников - главная задача при проведении испытания. Здесь алгоритм аналогичный, который действует при проведении ЦТ и ЦЭ.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Достаточно эта процедура конфиденциальная с точки зрения использования различных устройств, предметов, которые запрещено проносить в пункт проведения сдачи экзамена. Она полностью транспонирована с модели сдачи ЦТ. Предполагается то, что сдача данного экзамена будет два раза в месяц. Но, безусловно, мы будем корректировать данную практику и очередность проведения экзамена в зависимости от количества заявок, которые поступают".
Чтобы сдать успешно тест, необходимо ответить как минимум на половину вопросов. Не сдал, то, к сожалению, не можешь быть принят на работу. Но экзамен можно будет пересдать неограниченное количество раз. Мигранты, которые работают у нас в Беларуси, в основном трудятся в сфере услуг и здравоохранения. Поэтому знания одного из государственных языков - важное условия при трудоустройстве на работу в нашей стране.