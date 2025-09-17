Дмитриев: Для меня быть белорусом, это, во-первых, гордиться своей страной

"Для меня быть белорусом, это, во-первых, гордиться своей страной. Наш народ, наша нация за эти сотни лет пережили очень много всего. Через нас проходили войны, проходили потрясения, но наша нация, наш народ все пережил. Сейчас мы строим нашу страну, нашу Беларусь, где все поколения, которые были до нас, передали нам страну, а сейчас наша задача сохранить и передать нашим детям то, что они могут улучшать. Наша задача, белорусов, сделать нас еще лучше. Мы трудолюбивый народ, мы мирный народ. Кто бы там что ни говорил сейчас на Западе, но мы свою Беларусь не отдадим".