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Дмитрий Швайба о новом правительстве Беларуси: Мы не шарахаемся и не проводим экспериментов
В Беларуси сформировано новое правительство. Вице-премьеры получили больше полномочий. О новом правительстве, роли вице-премьеров и в целом о посылах, которые дает Президент страны, высказал свое мнение кандидат экономических наук, профессор Дмитрий Швайба.
"На самом деле посылы белорусского лидера абсолютно ясны. Начали с экономического блока. Сохранение поста первого вице-премьера. Фактически можно сказать, что Николай Геннадьевич Снопков – это экономический тяжеловес. Абсолютно понятна задумка главы государства, потому что понимание происходящих процессов на китайском треке. Очень серьезный авторитет в Российской Федерации", - уверен экономист.
Это те векторы, по которым будет выстраиваться экономический посыл республики на ближайшую пятилетку как минимум. В этом смысле весь экономический блок - абсолютно предсказуемое понятие, он сформирован фактически на 90 % еще до выборов.
"И в этом фирменная политика Республики Беларусь. Потому что мы не шарахаемся, мы не проводим экспериментов ради экспериментов. Фактически мы вышли с такой рабочей командой, которая будет осуществлять поставленные задачи, и ей все понятно. Нет абсолютно никакого политиканства. И вот продолжение назначения вице-премьеров, блоков и укладывается в логику экономической целесообразности", - подчеркнул Дмитрий Швайба.
Экономист озвучил одну их первых задач. «Это, конечно, создание инфраструктурных проектов. Глава государства сказал - два-три серьезных инфраструктурных проекта. Это очень много для относительно небольшой страны, как Беларусь, и уже прозвучали фактически проекты и направления.
Со стороны главы государства это создание второй атомной станции. Это очень амбициозная вещь, - уверен профессор. - Если посмотреть фактически картину атомных станций в нашем регионе, то мы становимся первенцами по этим процессам».
Дмитрий Швайба подчеркнул, что это благодаря договоренностям с Российской Федерацией, благодаря предоставлению финансовых возможностей с этой стороны.
"И здесь нужно понимать, что запрос на специалистов, высокопроизводительные рабочие места, и вы знаете, как бусинки нанизываются дальше, социальные вопросы развития регионов. Это уравнивание заработной платы. В регионах и столице", - подытожил экономист.