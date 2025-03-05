Дмитрий Швайба о новом правительстве Беларуси: Мы не шарахаемся и не проводим экспериментов

В Беларуси сформировано новое правительство. Вице-премьеры получили больше полномочий. О новом правительстве, роли вице-премьеров и в целом о посылах, которые дает Президент страны, высказал свое мнение кандидат экономических наук, профессор Дмитрий Швайба.

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"На самом деле посылы белорусского лидера абсолютно ясны. Начали с экономического блока. Сохранение поста первого вице-премьера. Фактически можно сказать, что Николай Геннадьевич Снопков – это экономический тяжеловес. Абсолютно понятна задумка главы государства, потому что понимание происходящих процессов на китайском треке. Очень серьезный авторитет в Российской Федерации", - уверен экономист.

Это те векторы, по которым будет выстраиваться экономический посыл республики на ближайшую пятилетку как минимум. В этом смысле весь экономический блок - абсолютно предсказуемое понятие, он сформирован фактически на 90 % еще до выборов.

"И в этом фирменная политика Республики Беларусь. Потому что мы не шарахаемся, мы не проводим экспериментов ради экспериментов. Фактически мы вышли с такой рабочей командой, которая будет осуществлять поставленные задачи, и ей все понятно. Нет абсолютно никакого политиканства. И вот продолжение назначения вице-премьеров, блоков и укладывается в логику экономической целесообразности", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Экономист озвучил одну их первых задач. «Это, конечно, создание инфраструктурных проектов. Глава государства сказал - два-три серьезных инфраструктурных проекта. Это очень много для относительно небольшой страны, как Беларусь, и уже прозвучали фактически проекты и направления.



Со стороны главы государства это создание второй атомной станции. Это очень амбициозная вещь, - уверен профессор. - Если посмотреть фактически картину атомных станций в нашем регионе, то мы становимся первенцами по этим процессам».