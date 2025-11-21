План Трампа должен сопровождаться обязательствами по его соблюдению. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" высказал главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. Эксперт подчеркнул, что Запад многократно нарушал соглашения и обязательства. В некотором роде такой подход даже стал визитной карточкой западной дипломатии.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"В этом плане есть одно звено, которое заставляет крепко задуматься, - это гарантия выполнения части пунктов. Помним обещание нерасширения НАТО на восток. Все мы помним другие обязательства, поэтому этот план должен сопровождаться программой, прежде всего со стороны Российской Федерации (пусть и не зафиксированной в каком-то нормативном международном договоре), которая в том числе и на силовой основе сделает недопустимым несоблюдение тех пунктов, которые находятся в интересах Российской Федерации".

"Мы четко понимаем, что через какое-то время, оправившись от этого удара, идеология политиков того же Европейского союза никуда не денется. И там уже морально накачали людей. Они готовы к этому конфликту. И их дальше будут накачивать", - считает главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня".

