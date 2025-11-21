Смотреть онлайнПрограмма ТВ
До 1 декабря водителям авто необходимо сменить шины на зимние

Настало время переобуться. Столбики термометров опускаются до отрицательных значений - это сигнал автолюбителям сменить резину на зимнюю.

Соблюдение этого правила строго контролируется: за передвижение на летних шинах в зимний период предусмотрен штраф. Переобуть авто необходимо до 1 декабря.

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

"При участии в дорожном движении в период времени с 1 декабря до 1 марта легковые автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, а также легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 т, автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Ими оборудуются все 4 колеса. Шины должны соответствовать определенным требованиям".

В преддверии холодов важно позаботиться не только о замене резины. Водителям нужно перейти на зимний стиль вождения авто - стоит отказаться от резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.

