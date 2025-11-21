До 1 декабря водителям авто необходимо сменить шины на зимние

"При участии в дорожном движении в период времени с 1 декабря до 1 марта легковые автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, а также легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 т, автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Ими оборудуются все 4 колеса. Шины должны соответствовать определенным требованиям".