До 1 декабря водителям авто необходимо сменить шины на зимние
Настало время переобуться. Столбики термометров опускаются до отрицательных значений - это сигнал автолюбителям сменить резину на зимнюю.
Соблюдение этого правила строго контролируется: за передвижение на летних шинах в зимний период предусмотрен штраф. Переобуть авто необходимо до 1 декабря.
Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска:
"При участии в дорожном движении в период времени с 1 декабря до 1 марта легковые автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, а также легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 т, автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Ими оборудуются все 4 колеса. Шины должны соответствовать определенным требованиям".
В преддверии холодов важно позаботиться не только о замене резины. Водителям нужно перейти на зимний стиль вождения авто - стоит отказаться от резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.