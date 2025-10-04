Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

До +16°С ожидается 5 октября в Беларуси

До +16°С ожидается 5 октября в Беларуси

В Беларуси 5 октября ожидается преобладание облачной погоды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами ожидаются порывы до 12 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит 10-16 градусов выше нуля.

Разделы:

Общество

Теги:

погода в Беларуси