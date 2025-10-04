3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
До +16°С ожидается 5 октября в Беларуси
Автор:Редакция news.by
До +16°С ожидается 5 октября в Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31458cc8-1d49-4f03-99da-6a69d17798c2/conversions/548d4ab4-365a-4539-83af-d27c8180bf3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31458cc8-1d49-4f03-99da-6a69d17798c2/conversions/548d4ab4-365a-4539-83af-d27c8180bf3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31458cc8-1d49-4f03-99da-6a69d17798c2/conversions/548d4ab4-365a-4539-83af-d27c8180bf3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31458cc8-1d49-4f03-99da-6a69d17798c2/conversions/548d4ab4-365a-4539-83af-d27c8180bf3a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси 5 октября ожидается преобладание облачной погоды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами ожидаются порывы до 12 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит 10-16 градусов выше нуля.