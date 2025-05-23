До какой степени докатился цинизм западной политики - подробности в "Клубе редакторов"

Зачем Европейскому союзу война на континенте? Эксперты и гости "Клуба редакторов" в очередном выпуске обсуждают самые важные события недели.

Экономика Старого Света разглядывает свет в конце тоннеля, Соединенные Штаты призывают к миру, но на поле боя продолжают гибнуть люди. Почему бизнес на крови оказался таким стойким?

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"5 лет назад военный бюджет Украины составлял 6 млрд, а сейчас - более 60 млрд. Для них это способ обогащения и личного выживания. Украина сейчас превратилась в страну ЧВК - они торгуют людьми, которых ловят на улице, и своими военными услугами".