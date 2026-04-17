"Добро пожаловать обратно в Европу" - как лидеры ЕС встретили победу Мадьяра на выборах в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии изменили не только внутриполитический ландшафт страны, но и геополитический баланс в Европе. Победа Петера Мадьяра стала поражением Виктора Орбана и, как ни парадоксально, американской стратегии. Кандидат политических наук Николай Веремеев проанализировал роль внешнего давления перед выборами и то, как новый курс Будапешта повлияет на отношения ЕС и США в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".
Уход многолетнего премьера не был случайностью. Венгерские избиратели проголосовали против жесткой политики Орбана, и здесь сошлись сразу несколько факторов. "Первое - внутренние процессы: экономические проблемы, высокая инфляция, проблемы в социальной сфере. Второе - тема коррупции, на которую активно давил Петер Мадьяр. Третье - новое лицо в политике (хотя на самом деле его все прекрасно знают). И плюс - протестное голосование против той политики, которую жестко отстаивал Орбан. В какой-то момент он, наверное, перегнул палку в противостоянии", - пояснил эксперт.
США открыто поддерживали Орбана. Вице-президент Джей Ди Вэнс приезжал в Будапешт накануне выборов, что является беспрецедентным шагом для американской политики. "Нигде раньше вице-президент США не приезжал накануне выборов и не агитировал открыто за кандидата. Это новинка этого электорального сезона в Европе. И это один из факторов, который привел к успеху Мадьяра. Венгерское общество увидело попытку надавить таким образом, и она оказалась чрезмерной", - считает Николай Веремеев.
Таким образом, итоги выборов - это и проигрыш Трампа, и проигрыш Орбана, и голосование против американской стратегии последних лет.
Нового премьера эксперты называют "учеником Орбана" и "кандидатом Брюсселя". Он прошел долгий путь в партии Орбана, но при этом тесно связан с европейскими интеграционными структурами, где сам работал. "Это проевропейский политик, но я бы не сбрасывал со счетов, что он еще и провенгерский. В идейном плане он такой же консерватор. Многие называют его "Орбан 2.0", но только с ориентацией в большей степени на Европейский Союз, на брюссельские институты", - охарактеризовал Мадьяра эксперт.
Реакция европейских лидеров была мгновенной и показательной. Урсула фон дер Ляйен написала: "Венгрия выбрала Европу, Европа всегда выбирала Венгрию". Мерц надеется объединить усилия ради единой Европы. Туск подписал свой пост: "Добро пожаловать обратно в Европу". "Уход Орбана - это плюс в позицию европейских бюрократов, поскольку у них исчезает "заноза", которая не давала им отстаивать те позиции, на которые они рассчитывали", - констатировал Николай Веремеев.