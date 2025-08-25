"Долгосрочный - невозможен". Почему пока нельзя восстановить мир в Украине?

Украинский политик, народный депутат Украины IX созыва Артем Дмитрук предположил в "Актуальном интервью", когда может наступить полноценный мир в Украине, и возможен ли он после проведения президентских выборов.

"Мы можем говорить, что Украину можно только освободить от режима Зеленского, поскольку он давно не является легитимным президентом. Власть в Украине захвачена террористическим режимом, и страна должна быть освобождена от этой власти", - заявил политик.

Он также отметил, что для освобождения давно придумали адекватные международные юридические процессы. И только после всего должны пройти выборы. В данном случае, по словам Дмитрука, можно говорить о создании всеми заинтересованными странами временного правительства или же временного правительства на базе действующей Верховной рады.

"Структурных и технических процессов множество. Главное - осознание этого и необходимость реализации, осознание, что пока не пройдем этот этап, не получим мир, что пока к власти в Украине не придут лидеры партии мира, лидеры, думающие об одном с Москвой и Минском, ни о каком мире говорить невозможно. О каком-то фрагментарном, коротком перемирии - может быть, но долгосрочный мир невозможен", - считает Артем Дмитрук.