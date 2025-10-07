3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Дорожные ноу-хау: Заславль экспериментирует с дорожной разметкой для повышения безопасности граждан
Город Заславль стал ньюсмейкером в социальных сетях благодаря обновленной разметке на улично-дорожной сети. Зебры сейчас с зелеными и красными элементами, сама разметка напечатана с помощью специального принтера, также появились размеченные зоны для высадки пассажиров с индивидуальным дизайном. Такой эксперимент пока первый на территории центрального региона.
Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:
"У нас экспериментально была нанесена новая дорожная разметка. Это привлекло внимание и увеличило бдительность водителей и пешеходов. Впервые на территории города и вообще в Минской области нанесена разметка возле учреждений образования для высадки и посадки детей. Это тоже необычно, но приветствуется нашими жителями. Также увеличилось количество пешеходных связей".
Для безопасности движения в городе добавили элементы освещения, в том числе на фасадах зданий, увеличилось и количество парковочных мест около учреждений образования и здравоохранения.