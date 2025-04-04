Достойная зарплата и наличие жилья: чем привлекает Островец молодых врачей

Есть желание заработать больше у врача или медсестры в Островце. Насколько это получается. Готовы ли в принципе молодые специалисты ехать работать в небольшой городок. Об этом рассказал в "Актуальном интервью" главный врач УЗ "Островецкая центральная районная клиническая больница" Владимир Можейко.

Он подчеркнул, что это, в первую очередь, зависит от человека. Но в Островце понимают, что одним из элементов закрепления специалиста является заработная плата. "Поэтому, к слову, более 25 % высокотехнологичных операций подразумевают доплату за их выполнение. Ко всему прочему, мы говорим персоналу, что в короткие сроки можно будет подготовиться, сдать экзамен на категорию, что это откроет возможность получения более высокой зарплаты", - перечислил главврач.

Владимир Можейко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7069c7-3040-4ae3-862f-129b0974cab5/conversions/ff9a4fb1-d63c-46a7-b0b7-f7dd021824b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7069c7-3040-4ae3-862f-129b0974cab5/conversions/ff9a4fb1-d63c-46a7-b0b7-f7dd021824b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7069c7-3040-4ae3-862f-129b0974cab5/conversions/ff9a4fb1-d63c-46a7-b0b7-f7dd021824b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7069c7-3040-4ae3-862f-129b0974cab5/conversions/ff9a4fb1-d63c-46a7-b0b7-f7dd021824b8-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Можейко

Если специалист мотивирован, то он может заняться внебюджетной деятельностью в здравоохранении, и таким образом тоже получить финансовую прибыль.

Второй момент социальной поддержки - предоставление жилья. На данный момент в оперативном управлении находится дом на 59 арендных квартир, у больницы есть и три общежития. По словам Владимира Можейко, все медицинские работники, желающие получить жилье, обеспечены им на 100 %.

Владимир Можейко:

"Отмечу, что в течение последних лет значительно поменялось отношение к работе в районных центрах, потому что если раньше работали на старой базе, то нужно еще было потрудиться завлечь сюда молодого специалиста. А сейчас мы даже имеем конкурс".

Островецкая больница проводит активную профориентацию. Есть в школах города даже два профильных медицинских класса. Учащихся приглашают на базу больницы, где им показывают специфику работы без прикрас, обучают элементам оказания неотложной помощи.