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Достойная зарплата и наличие жилья: чем привлекает Островец молодых врачей
Есть желание заработать больше у врача или медсестры в Островце. Насколько это получается. Готовы ли в принципе молодые специалисты ехать работать в небольшой городок. Об этом рассказал в "Актуальном интервью" главный врач УЗ "Островецкая центральная районная клиническая больница" Владимир Можейко.
Он подчеркнул, что это, в первую очередь, зависит от человека. Но в Островце понимают, что одним из элементов закрепления специалиста является заработная плата. "Поэтому, к слову, более 25 % высокотехнологичных операций подразумевают доплату за их выполнение. Ко всему прочему, мы говорим персоналу, что в короткие сроки можно будет подготовиться, сдать экзамен на категорию, что это откроет возможность получения более высокой зарплаты", - перечислил главврач.
Если специалист мотивирован, то он может заняться внебюджетной деятельностью в здравоохранении, и таким образом тоже получить финансовую прибыль.
Второй момент социальной поддержки - предоставление жилья. На данный момент в оперативном управлении находится дом на 59 арендных квартир, у больницы есть и три общежития. По словам Владимира Можейко, все медицинские работники, желающие получить жилье, обеспечены им на 100 %.
Владимир Можейко:
"Отмечу, что в течение последних лет значительно поменялось отношение к работе в районных центрах, потому что если раньше работали на старой базе, то нужно еще было потрудиться завлечь сюда молодого специалиста. А сейчас мы даже имеем конкурс".
Островецкая больница проводит активную профориентацию. Есть в школах города даже два профильных медицинских класса. Учащихся приглашают на базу больницы, где им показывают специфику работы без прикрас, обучают элементам оказания неотложной помощи.
"Это все делается для того, чтобы они прочувствовали сердцем, сделали ли они правильный выбор. От нас школьники уже поступают в медицинские университеты максимально мотивированные", - заключил Владимир Можейко.