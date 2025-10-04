"Дожинки-2025": в Кричеве открыли новую поликлинику

Праздник урожая и тружеников села проходит в Кричеве. Колоритно и ярко город принимает героев уборочной Могилевской области.

Праздник хлеборобов в Могилевской области

Кричев присоединился к марафону "Дожинок". 4 октября город - столица фестиваля Могилевской области. Центр Кричева стал пешеходным. Здесь развернулась масштабная ярмарка, и здесь же чествуют главных героев праздника - хлеборобов.

По традиции программа фестиваля стартовала с вручения подарков. Новая поликлиника, которая станет межрайонным центром по оказанию скорой медицинской помощи. Здесь теперь работает детская поликлиника, кабинет МРТ, ангиоргаф, что позволит повысить качество услуг и оперативно спасать от инсультов.

Знаковым событием праздника стало открытие ярмарки. С чествованием лидеров уборочной - руководителей сельхозпредприятий, механизаторов, предприятий переработки вручены благодарности, в том числе от Администрации Президента.