"Дожинки-2025": в Кричеве открыли новую поликлинику
Праздник урожая и тружеников села проходит в Кричеве. Колоритно и ярко город принимает героев уборочной Могилевской области.
Праздник хлеборобов в Могилевской области
Кричев присоединился к марафону "Дожинок". 4 октября город - столица фестиваля Могилевской области. Центр Кричева стал пешеходным. Здесь развернулась масштабная ярмарка, и здесь же чествуют главных героев праздника - хлеборобов.
По традиции программа фестиваля стартовала с вручения подарков. Новая поликлиника, которая станет межрайонным центром по оказанию скорой медицинской помощи. Здесь теперь работает детская поликлиника, кабинет МРТ, ангиоргаф, что позволит повысить качество услуг и оперативно спасать от инсультов.
Знаковым событием праздника стало открытие ярмарки. С чествованием лидеров уборочной - руководителей сельхозпредприятий, механизаторов, предприятий переработки вручены благодарности, в том числе от Администрации Президента.
Праздник продолжается. Все районы области на подворьях презентуют свою самобытность, культуру и традиции. Работать они будут до самого вечера. А еще гостей и участников фестиваля ждет большой праздничный концерт.