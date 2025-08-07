"Дублёў", "цублёў", "Бiлет банка прыколаў" - граждан просят быть бдительными при расчете наличными

"На территории Молодечненского района неоднократно устанавливались факты сбыта банкнотоподобных изделий, которые имеют сходство с подлинными денежными знаками Национального банка Республики Беларусь. Изымаемые из оборота изделия воспроизводят изображения всего банкнотного ряда белорусских денежных знаков, соответствуют им по размеру, но имеют надписи: "дублёў", "цублёў", "Souvenir money of Belarus", "Бiлет банка прыколаў", "Не является платежным средством" и прочие", - отметили правоохранители.

С начала года в Молодечненском РОВД зафиксировано 18 фактов, связанных со сбытом банкнотоподобных изделий, не являющихся платежным средством. Подобное действие квалифицируется как мошенничество и наказывается лишением свободы до трех лет. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на купюры, которыми производится расчет в торговых объектах и которые предоставляются для обмена в банковские учреждения.