Дудаков: Минск является очень перспективной площадкой для проведения переговоров

По его словам, для России, эта площадка более чем приемлема. "Более того, и для администрации Трампа это один из возможных вариантов, учитывая, очень тесные контакты нынешнего президента США с руководством Беларуси, с господином Лукашенко, контакты идут. И это тоже позитивный момент и для РФ, и для Беларуси, и для всего мира", - отметил эксперт.

"Другое дело, в какой степени, например, украинские ястребы и европейские были бы готовы в Минске увидеть такого рода конференцию. Я думаю, что будут делать все, лишь бы не провести ее на такой по-настоящему нейтральной площадке, какой является Беларусь. Удастся ли в итоге все-таки договориться и провести это в Минске, пока что вопрос открытый. Покажет время. Но я думаю, что нужно выразить благодарность Президенту Беларуси за то, что он свою столицу предлагает как возможную площадку для того, чтобы обо всем договориться и устроить деэскалацию в рамках украинского кризиса", - заключил Малек Дудаков.